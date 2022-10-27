Щоденні відключення електроенергії стали вже звичними для українців. У години повного блекауту на допомогу приходять ліхтарі, свічки та лампи, що можуть працювати без електрики.

Якщо ви не встигли підготуватися, а світло вже вимкнули, можна власноруч виготовити вічну свічку. Вона здатна довго горіти та забезпечувати вас штучним світлом.

Як зробити вічну свічку – далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Олійна свічка

Для виготовлення такої свічки знадобиться:

невелика скляна баночка;

парафін;

воскова свічка;

сіль;

олія.

Візьміть чисту скляну баночку та накапайте на дно розтоплений парафін. Поки він не застиг, встановіть воскову свічку. Вона має добре триматися, тому дочекайтеся, коли парафін повністю засохне.

Коли воскова свічка буде самостійно стояти, наповніть банку олією та додайте 1 ст. л. солі.

Така конструкція буде довго стояти, а свічка горітиме близько 10-15 год.

Естетична свічка

Така свічка стане в нагоді не лише на випадок відключення світла, а й доповнить ваш інтер’єр. Вам знадобиться:

скляний горщик або ваза;

штучні квіти або декоративне каміння;

суперклей;

вода;

олія;

пуста пластикова пляшка;

шматочок тканини.

Для початку зробіть основу для свічки: до дна скляного горщика приклейте штучні квіти та насипте каміння.

Коли композиція буде готова, а клей засохне, налийте у вазу води (2/3 об’єму посудини). А наверх долийте близько 1 см олії. Зачекайте, поки олія відокремиться від води, і продовжуйте роботу.

Тепер потрібно встановити гніт: візьміть порожню пластикову пляшку та відріжте дно. Гарячим цвяхом зробіть невелику дірочку посередині.

У цей отвір просуньте шматочок тканини (добре скручений). Просочіть тканину в олії. Важливо, довжина тканини має бути такою, аби вона не торкалася води у вазі.

Встановіть “гніт” у вазу. До речі, аби свічка мала приємний аромат, можете додати у горщик кілька крапель ефірної олії.

Запаліть шматочок тканини та насолоджуйтесь результатом.

Окопна свічка

Самостійно виготовити таку свічку дуже просто та швидко. Саморобна окопна свічка здатна обігріти невелике приміщення та горіти до 8 год.

Аби виготовити окопну свічку в домашніх умовах, знадобиться:

лінійка з металу;

парафін або свічка;

бляшанка (невелика);

гофрований картон.

Спочатку потрібно нарізати картон упоперек гофри смужками шириною до 5 мм. Кожну смужку туго скрутіть та вставте у бляшанку.

Окремо наріжте віск або свічки та розтопіть на водяній бані. Аби віск не пригорав, не забувайте його помішувати. Важливо, не доводити віск до кипіння, а просто розтопити!

Коли він повністю розтане, залийте ним банку. Аби окопна свічка горіла та зігрівала вас довше, повторіть процедуру з воском кілька разів.

Окопна свічка, яка буде давати не лише світло, а й тепло, готова!