Контейнер для порошку – одне з найбрудніших місць у пральній машині. Частинки порошку, які залишаються після прання, тверднуть і з часом їх дуже важко вимити із лотка.
Як відмити контейнер для порошку до стану нового – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Як вимити лоток у пральній машині до стану нового
Дуже часто контейнер важко вимити не тільки від порошку, а й від цвілі, накипу або іржі.
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Для того, аби позбутися цвілі та порошку, спершу потрібно витягнути лоток для порошку з пральної машини.
Вже після цього беріться до очистки.
Як почистити контейнер для порошку: народний метод
Для того, аби почистити лоток в домашніх умовах, вам необхідно мати соду, лимонну кислоту і порошок.
- спершу витягніть відсік для порошку і помістіть його в таз;
- залийте лоток окропом (аби він повністю був у воді);
- додайте кілька столових ложок лимонної кислоти;
- налийте в окрему ємність окріп і додайте по кілька ложок кальцинованої і харчової соди;
- в той момент, коли коли лимонна кислота перестане шипіти, перемістіть лоток в ємність з содою;
- залиште його на дві години, а потім промийте водою.
Чим краще очищати різні типи забруднення в контейнері
- грибок краще всього відмивається харчовою содою та оцтом;
- якщо на лотку вже є накип, скористайтеся лимонною кислотою;
- залишки порошку краще всього забирати лимонною кислотою разом із содою.
- разом з цими засобами використовуйте щітки і губки (жорсткого типу).
Як краще почистити контейнер від цвілі
- візьміть для цього харчову соду і оцет (по 2 ст. л.);
- залийте в лоток цю суміш і залиште на дві години;
- протріть жорсткою ганчіркою і промийте під проточною водою;
- якщо залишився бруд, повторіть ще раз.
Як почистити контейнер пралки від порошку
- візьміть лимонну кислоту (1 ст. л.);
- для цього способу не потрібно діставати лоток з пральної машини;
- насипте лимонну кислоту в лоток і включіть прання при 75°C.
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