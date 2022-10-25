Контейнер для порошку – одне з найбрудніших місць у пральній машині. Частинки порошку, які залишаються після прання, тверднуть і з часом їх дуже важко вимити із лотка.

Як відмити контейнер для порошку до стану нового – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Як вимити лоток у пральній машині до стану нового

Дуже часто контейнер важко вимити не тільки від порошку, а й від цвілі, накипу або іржі.

Зараз дивляться

Для того, аби позбутися цвілі та порошку, спершу потрібно витягнути лоток для порошку з пральної машини.

Вже після цього беріться до очистки.

Як почистити контейнер для порошку: народний метод

Для того, аби почистити лоток в домашніх умовах, вам необхідно мати соду, лимонну кислоту і порошок.

спершу витягніть відсік для порошку і помістіть його в таз;

залийте лоток окропом (аби він повністю був у воді);

додайте кілька столових ложок лимонної кислоти;

налийте в окрему ємність окріп і додайте по кілька ложок кальцинованої і харчової соди;

в той момент, коли коли лимонна кислота перестане шипіти, перемістіть лоток в ємність з содою;

залиште його на дві години, а потім промийте водою.

Чим краще очищати різні типи забруднення в контейнері

грибок краще всього відмивається харчовою содою та оцтом;

якщо на лотку вже є накип, скористайтеся лимонною кислотою;

залишки порошку краще всього забирати лимонною кислотою разом із содою.

разом з цими засобами використовуйте щітки і губки (жорсткого типу).

Як краще почистити контейнер від цвілі

візьміть для цього харчову соду і оцет (по 2 ст. л.);

залийте в лоток цю суміш і залиште на дві години;

протріть жорсткою ганчіркою і промийте під проточною водою;

якщо залишився бруд, повторіть ще раз.

Як почистити контейнер пралки від порошку