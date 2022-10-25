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Як почистити контейнер для порошку в пральній машині до стану нового

25 Жовтня 2022, 19:01
Анна Голішевська Редакторка сайту
Пральна машина
Джерело: Unsplash

Контейнер для порошку – одне з найбрудніших місць у пральній машині. Частинки порошку, які залишаються після прання, тверднуть і з часом їх дуже важко вимити із лотка.

Як відмити контейнер для порошку до стану нового –  дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Як вимити лоток у пральній машині до стану нового

Дуже часто контейнер важко вимити не тільки від порошку, а й від цвілі, накипу або іржі.

Зараз дивляться

Для того, аби позбутися цвілі та порошку, спершу потрібно витягнути лоток для порошку з пральної машини.

Вже після цього беріться до очистки.

Як почистити контейнер для порошку: народний метод

Для того, аби почистити лоток в домашніх умовах, вам необхідно мати соду, лимонну кислоту і порошок. 

  • спершу витягніть відсік для порошку і помістіть його в таз;
  • залийте лоток окропом (аби він повністю був у воді);
  • додайте кілька столових ложок лимонної кислоти;
  • налийте в окрему ємність окріп і додайте по кілька ложок кальцинованої і харчової соди;
  • в той момент, коли коли лимонна кислота перестане шипіти, перемістіть лоток в ємність з содою;
  • залиште його на дві години, а потім промийте водою.

Чим краще очищати різні типи забруднення в контейнері

  • грибок краще всього відмивається харчовою содою та оцтом;
  • якщо на лотку вже є накип, скористайтеся лимонною кислотою;
  • залишки порошку краще всього забирати лимонною кислотою разом із содою.
  • разом з цими засобами використовуйте щітки і губки (жорсткого типу).

Як краще почистити контейнер від цвілі

  • візьміть для цього харчову соду і оцет (по 2 ст. л.);
  • залийте в лоток цю суміш і залиште на дві години;
  • протріть жорсткою ганчіркою і промийте під проточною водою;
  • якщо залишився бруд, повторіть ще раз.

Як почистити контейнер пралки від порошку

  • візьміть лимонну кислоту (1 ст. л.);
  • для цього способу не потрібно діставати лоток з пральної машини;
  • насипте лимонну кислоту в лоток і включіть прання при 75°C.
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