Ежедневные отключения электроэнергии стали уже привычными для украинцев. В часы полного блэкаута на помощь приходят фонари, свечи и лампы, которые могут работать без электричества.

Если вы не успели подготовиться, а свет уже выключили, можно собственноручно изготовить вечную свечу. Она способна долго гореть и обеспечивать вас искусственным светом.

Как сделать вечную свечу — далее в материале Фактов ICTV.

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Масляная свеча

Для изготовления такой свечи понадобится:

небольшая стеклянная баночка;

парафин;

восковая свеча;

соль;

масло.

Возьмите чистую стеклянную баночку и накапайте на дно растопленный парафин. Пока он не застыл, установите восковую свечу. Она должна хорошо держаться, поэтому дождитесь, когда парафин полностью засохнет.

Когда восковая свеча будет стоять самостоятельно, наполните банку маслом и добавьте 1 ст. л. соли.

Такая конструкция будет долго стоять, а свеча будет гореть около 10-15 ч.

Эстетическая свеча

Такая свеча пригодится не только на случай отключения света, но и дополнит ваш интерьер. Вам понадобится:

стеклянный горшок или ваза;

искусственные цветы или декоративные камни;

суперклей;

вода;

масло;

пустая пластиковая бутылка;

кусочек ткани.

Для начала сделайте основу для свечи: ко дну стеклянного горшка приклейте искусственные цветы и насыпьте камни.

Когда композиция будет готова, а клей засохнет, налейте в вазу воды (2/3 объема). А наверх долейте около 1 см масла. Подождите, пока масло отделится от воды, и продолжайте работу.

Теперь нужно установить фитиль: возьмите пустую пластиковую бутылку и отрежьте дно. Горячим гвоздем сделайте небольшую дырочку посередине.

В это отверстие просуньте кусочек ткани (хорошо скрученный). Пропитайте ткань маслом. Важно, длина ткани должна быть такой, чтобы она не касалась воды в вазе.

Установите “фитиль” в горшок. Кстати, чтобы свеча имела приятный аромат, можете добавить в вазу несколько капель эфирного масла.

Зажгите кусочек ткани и наслаждайтесь результатом.

Окопная свеча

Самостоятельно изготовить такую свечу очень просто и быстро. Самодельная окопная свеча способна обогреть небольшое помещение и гореть до 8 ч.

Чтобы изготовить окопную свечу в домашних условиях, понадобится:

линейка из металла;

парафин или свеча;

жестянка (небольшая);

гофрированный картон.

Сначала нужно нарезать картон поперек гофры полосками шириной до 5 мм. Каждую полоску туго скрутите и вставьте в жестянку.

Отдельно нарежьте воск или свечи и растопите на водяной бане. Чтобы воск не пригорал, не забывайте его помешивать. Важно, не доводить его до кипения, а просто растопить!

Когда он полностью растает, залейте им банку. Чтобы окопная свеча горела и согревала вас дольше, повторите процедуру с воском несколько раз.

Окопная свеча, которая будет давать не только свет, но и тепло, готова!