Як повісити телевізор на стіну самостійно - інструкція

Протягом останніх років телевізор став невід’ємною частиною нашого життя. Телевізор отримав чимало нових функцій, та й дизайн його досить сильно змінився. Тепер він не тільки корисна річ, що розважає, а й стильне доповнення наших кімнат, особливо якщо його розташувати на стіні – вийде як на картинках у Pinterest. Однак у такому разі у вас може виникнути питання, як же повісити телевізор на стіну своїми руками? Сьогоднішня наша стаття допоможе розібратися вам у цьому.

Що потрібно знати, вішаючи телевізор на стіну

Для того, щоб розмістити телевізор на стіні, вам необхідно скористатися спеціальними кріпленнями, що називаються кронштейнами. Їх ви можете купити в онлайн- чи фізичних магазинах техніки. Існує кілька видів кронштейнів – фіксовані, функціональні та похилі.

Фіксовані – найбільш зручні та прості, якщо говорити про процес установлення, однак вони не мають жодних регуляторів, тому телевізор не можна буде повернути. Такі кронштейни дають змогу дивитися телевізор тільки сидячи навпроти телевізора. Функціональні ж кронштейни більші, та й коштують дорожче, але за допомогою них можна повертати телевізор вправо та вліво і навіть відсувати телевізор від стіни. Похилі мають всі ті самі характеристики, що й фіксовані, однак з ними телевізор можна пересувати вверх або вниз, таким чином ви зможете уникнути непотрібних відблисків світла з вікна.

Зараз дивляться

Також підготуйте кріплення для стіни, щоб повісити телевізор. Якщо у вас цегляна чи бетонна стіна, то вам найкраще підійдуть металеві анкери. Якщо ж у вас стіна з дерева, то тут краще скористатися саморізами по дереву. Зазвичай з кронштейнами відразу продаються кріплення, однак вони зазвичай розраховані на цегляні чи бетонні стіни.

Отже вам знадобиться:

кронштейн для телевізора;

придатне для стіни кріплення;

малярська стрічка;

пакет;

викрутка;

гайкові ключі (за необхідності);

дриль чи перфоратор;

свердло;

молоток (за необхідності);

рівень;

рулетка;

олівець;

пилосос.

Покрокова інструкція, як повісити телевізор на стіну

Витягніть деталі кронштейну з коробки й ретельно огляньте їх, прочитайте також інструкцію до нього для кращого розуміння подальших дій.

Закріпіть адаптер чи напрямні (частини, які кріпляться безпосередньо на телевізор) в посадкових місцях телевізора.

Тимчасово натягніть кріплення на напрямні і прикладіть до них всю конструкцію збору до стіни. Олівцем позначте верх та центр кронштейна.

Зніміть основу з кронштейна та прикладіть його до стіни. Вирівняйте все горизонтально за допомогою рівня й поміряйте розміщення отворів та позначте їх. Щоб не забруднювати стіну олівцем, перед цим наклейте в місцях кріплення малярну стрічку.

Якщо у вас не дерев’яна стіна, зробіть за допомогою свердла отвори у стіні. Коли отвори готові, приберіть з них пил пилососом. Спробуйте вставити кріплення всередину, щоб переконатися в тому, що глибина вам підходить.

Прикладіть основу кронштейна та прикрутіть її гвинтами за допомогою викрутки чи гайкового ключа. Спочатку закріпіть один із гвинтів у центрі, щоб основа трималася, але й рухалася. Тоді ж вирівняйте її за рівнем і міцно закрутіть всі інші гвинти.

Приєднайте кабель мережі, інтернет, HDMI та всі інші потрібні комунікації й проводи, бо після установлення телевізора на стіну це буде вже неможливо.

Візьміть телевізор та установіть на кріплення. Зазвичай для цього необхідно повісити напрямні на основу. Тоді ж обов’язково заблокуйте кріплення, щоб телевізор не впав, якщо дещо посунути кронштейн.

Готово! Всього кількома кроками ви можете додати своїй кімнаті стилю й простору.