Як повісити жалюзі на пластикове вікно без свердління

Жалюзі – дуже зручна альтернатива звичним шторам. Адже вони виглядають стильно в кімнаті, а також допоможуть легко регулювати освітлення кімнати вдень. Незважаючи на всі переваги, установити жалюзі може бути невеликою проблемою, адже здебільшого для цього потрібно свердлити, а це не всі уміють. Однак сьогодні ми підготували два зручні способи, як установити жалюзі на пластикові вікна без свердління.

Перший спосіб – двосторонній скотч

Так-так, саме за допомогою звичайного двостороннього скотчу можна легко й надійно прикріпити ваші жалюзі! Оскільки більшість жалюзі зазвичай не надто важкі, то такий скотч їх добре втримає.

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Покрокова інструкція досить проста:

Знежирюємо поверхню (це дуже важливий етап, який не варто забувати). Для цього можна використати антисилікон, антистатик (особливо актуально для пластику) чи лужні розчинники.

Приклеюємо скотч до поверхні, тоді до нього прикріплюємо жалюзі. Готово!

Другий спосіб – пластикові кріплення

Цей спосіб дещо затратніший, оскільки включає кронштейни, невеликі пластикові кріплення, котрі ви зможете купити в будь-якому магазині, де продаються жалюзі, або ж замовити онлайн. Однак цей спосіб підійде тільки тим жалюзі, які потрібно вішати на стулку вікна, що відкривається.

Щоб прикріпити жалюзі таким способом, достатньо просто прикріпити пластикові кріплення до рами зверху, а тоді повісити жалюзі. Для того, щоб кронштейни не рухалися, ззаду прикріплено смужку двостороннього скотчу. Знімаємо захисну плівку зі скотчу, приклеюємо кронштейн.

Ці способи підійдуть тим, хто не може свердлити, щоб прикріпити жалюзі. Сподіваємося, це допоможе вам не відмовлятися від зручності жалюзі!