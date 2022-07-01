В последние годы телевизор стал неотъемлемой частью нашей жизни. Телевизор получил немало новых функций, и дизайн его довольно сильно изменился. Теперь он не только полезная и развлекающая вещь, но и стильное дополнение наших комнат, особенно если его расположить на стене – получится как на картинках в Pinterest. Однако в таком случае у вас может возникнуть вопрос, как же повесить телевизор на стену своими руками? Сегодняшняя наша статья поможет вам разобраться в этом.

Что нужно знать, вешая телевизор на стену

Для того, чтобы разместить телевизор на стене, вам необходимо воспользоваться специальными креплениями, называемыми кронштейнами. Их можно купить в онлайн- или физических магазинах техники. Существует несколько видов кронштейнов – фиксированные, функциональные и наклонные.

Фиксированные наиболее удобны и просты, если говорить о процессе установки, однако они не имеют никаких регуляторов, поэтому телевизор нельзя будет повернуть. Такие кронштейны позволяют смотреть телевизор только сидя напротив него. Функциональные же кронштейны более крупные, да и стоят дороже, но с помощью них можно поворачивать телевизор вправо и влево и даже отодвигать телевизор от стены. Наклонные имеют все те же характеристики, что и фиксированные, однако с ними телевизор можно передвигать вверх или вниз, таким образом вы сможете избежать ненужных бликов света из окна.

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Также подготовьте крепеж для стены, чтобы повесить телевизор. Если у вас кирпичная или бетонная стена, вам лучше всего подойдут металлические анкеры. Если же у вас стена из дерева, то здесь лучше пользоваться саморезами по дереву. Обычно с кронштейнами сразу продаются крепления, однако они обычно рассчитано на кирпичные или бетонные стены.

Вам понадобятся:

кронштейн для телевизора;

подходящий для стены крепеж;

малярная лента;

пакет;

отвертка;

гаечные ключи (при необходимости);

дрель или перфоратор;

сверло;

молоток (при необходимости);

уровень;

рулетка;

карандаш;

пылесос.

Пошаговая инструкция, как повесить телевизор на стену

Извлеките детали кронштейна из коробки и тщательно осмотрите их, прочтите также инструкцию к нему для лучшего понимания дальнейших действий.

Закрепите адаптер или направляющие (части, крепящиеся непосредственно на телевизор) в посадочных местах телевизора.

Временно натяните крепеж на направляющие и приложите к ним всю конструкцию сбора к стене. Карандашом пометьте верх и центр кронштейна.

Снимите основание с кронштейна и приложите его к стене. Выровняйте все горизонтально с помощью уровня и измерьте расположение отверстий, отметьте их. Чтобы не загрязнять стену карандашом, перед этим наклейте в местах крепления малярную ленту.

Если у вас не деревянная стена, с помощью сверла сделайте отверстия в стене. Когда отверстия готовы, уберите из них пыль пылесосом. Попытайтесь вставить крепеж внутрь, чтобы убедиться в том, что глубина вам подходит.

Приложите основание кронштейна и прикрутите его винтами с помощью отвертки или гаечного ключа. Сначала закрепите один из винтов в центре, чтобы основание держалось, но и двигалось. Тогда же выровняйте ее по уровню и крепко закрутите оставшиеся винты.

Подключите кабель сети, интернет, HDMI и все остальные нужные коммуникации и провода, так как после установки телевизора на стену это уже невозможно.

Возьмите телевизор и установите на крепление. Обычно для этого нужно повесить направляющие на основание. Тогда же обязательно заблокируйте снимаемую на основе часть крепления, чтобы телевизор не упал, если несколько сдвинуть кронштейн.

Готово! Всего с несколькими шагами можно добавить своей комнате стиля и пространства.