Не секрет, що сучасні засоби для миття посуду мають агресивну хімічну речовину, тобто є не досить екологічними. Вони шкодять не лише шкірі рук, а й здоров’ю людини в цілому.

Як приготувати миючий засіб для посуду в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Гірчиця та вода

Як би дивно не звучало, проте з цих двох інгредієнтів дійсно можна зробити миючий засіб. Головне, щоб гірчиця була мелена. Відповідно, вам знадобиться:

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мелена гірчиця – дві чайні ложки;

гаряча вода – літр води.

Наберіть у каструлю чи миску воду, додайте гірчицю і мішайте до утворення густої піни. От і все. Все легко та просто, засіб готовий.

Така суміш допоможе ефективно впоратись із жирним посудом та іншими жировими накипами. До речі, засіб можна використовувати й під час миття посуду в посудомийці.

Важливо, якщо ви користуєтесь посудомийною машиною, усі саморобні засоби заливайте чи засипайте у відсік для порошку.

Сода та перекис водню

В склянці гарячої води розчиніть одну чайну ложку кальцинованої соди та додайте чайну ложку перекису водню. Це засіб не лише безпечний, він також допоможе відмити складні плями.

Використовувати таку суміш можна як у посудомийці, так і під час ручного миття.

Рідкий засіб для миття

Щоб його приготувати, вам знадобиться:

господарське мило – 50 гр;

гліцерин – вісім столових ложок;

літр гарячої води;

горілка – дві столові ложки.

Господарське мило натріть на дрібній тертці та залийте 1/3 гарячої води. Поставте суміш на кілька хвилин у мікрохвильовку або на водяну баню, щоб мило розчинилося.

Далі, помішуючи, додайте залишки води. Коли мильний розчин перетвориться на однорідну масу, додайте гліцерин і горілку.

У вас має вийти рідка маса, яка згодом перетвориться на звичайний гель. Перелийте його у зручну баночку та користуйтесь як зазвичай.

Аміак

Доволі цікавий та агресивний компонент, який допоможе відмити складні забруднення. Створювати засіб з аміком краще на свіжому повітрі, або з відчиненими вікнами.

Як використовувати:

розведіть дві столові ложки аміаку у 200 мл теплої води;

просочіть м’яку губку в речовині й нанесіть на забруднений посуд;

залиште на годину;

залишки бруду видаліть за допомогою м’якої щітки.

Якщо брудні сліди мають застарілий характер, слід замочувати посуд у такому розчині.

Для іншого засобу з аміаком вам знадобиться:

господарське мило – 50 гр;

харчова сода – три столові ложки;

аміак – чотири столові ложки;

порошок гірчиці – три столові ложки;

літр гарячої води.

Натріть мило та розчиніть його у гарячій воді. Перед додаванням інших інгредієнтів суміш має охолонути. Далі додайте гірчицю та соду, перемішайте. Додайте аміак.

Перелийте суміш у банку та закрийте кришкою на кілька годин. Готово! Засіб можна використовувати не лише для миття посуду, а й для кухонної плити.