Для збереження цілісності вікон ми масово заклеювали їх скотчем. Коли доведеться його знімати, на шибках можуть залишитися сліди клею. Ми розкажемо вам, як і чим можна відмити скотч від скла.

Рослинна олія

Потрібно взяти спонжі або вату, змочити їх в олії і потерти клей. Через хвилин 15 сліди клею будуть м’якшими і їх можна буде видалити ганчіркою або сухою губкою.

Для цього способу можна взяти будь-яку олію, зокрема ефірну. Головне, щоби це були рослинні жири.

Розчинники

Це може бути ацетон (можна взяти рідину для зняття лаку, до складу якого він входить), бензин або вайт-спірит (такий зазвичай залишається після фарбувальних робіт). Необхідно відчинити вікна, перш ніж використовувати такого виду розчинники, оскільки вони мають різкий запах.

Після того як змиєте клей, ретельно промийте вікна водою. І ще важливий момент – розчинник не повинен потрапити на пластиковий профіль, оскільки він може зіпсуватися.

Нашатирний спирт

Таким засобом можна відмити не лише скотч від скла, а й пластикові рами від забруднень. Також не забувайте, що спирт має різкий запах і під час роботи потрібно буде відчинити вікно, щоб у приміщенні було свіже повітря.

Розчин соди

Соду необхідно розвести водою до густого розчину. Після цього візьміть цей розчин на губку і потріть місце, де залишилися сліди скотчу. Після того як все відмиєте, протріть скло водою.

Гумка

Якщо ви оберете цей спосіб, то приготуйтеся, що це забере трохи більше часу, ніж робота розчинником. Однак якщо у вас більше нічого немає, гумка також буде ефективною проти скотча на склі.

Що не можна використовувати для відмивання скотча від скла

Не можна використовувати абразивні порошки та металеві щітки. Так ви не просто відмиєте скло, а й залишите глибокі подряпини, через які вам доведеться замінити склопакет.

Також не варто використовувати занадто їдкі лужні або кислотні засоби. Матове скло не рекомендується відчищати ацетоном та іншими розчинниками. Для них найкраще використовувати спецзасоби.

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