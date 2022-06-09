Не секрет, что современные средства для мытья посуды имеют агрессивное химическое вещество, то есть являются не достаточно экологичными. Они вредят не только коже рук, но и здоровью человека в целом.
Как приготовить моющее средство для посуды в домашних условиях — читайте в нашем материале.
Горчица и вода
Как бы странно ни звучало, однако из этих двух ингредиентов действительно можно сделать моющее средство. Главное, чтобы горчица была молотая. Соответственно, вам понадобится:
- молотая горчица — две чайных ложки;
- горячая вода — литр воды.
Наберите в кастрюлю или миску воду, добавьте горчицу и мешайте до образования густой пены. Вот и все. Все легко и просто, средство готово.
Такая смесь поможет эффективно справиться с жирной посудой и другими жировыми следами. Кстати, эту смесь можно использовать и во время мытья посуды в посудомойке.
Важно, если вы пользуетесь посудомоечной машиной, все домашние средства заливайте или засыпайте в отсек для порошка.
Сода и перекись водорода
В стакане горячей воды растворите одну чайную ложку кальцинированной соды и добавьте чайную ложку перекиси водорода.
Это средство не только безопасное, оно также поможет отмыть старые пятна. Использовать такую смесь можно как в посудомойке, так и во время ручной мойки.
Жидкое средство для мытья
Чтобы его приготовить, вам понадобится:
- хозяйственное мыло — 50 гр;
- глицерин — восемь столовых ложек;
- литр горячей воды;
- водка — две столовых ложки.
Хозяйственное мыло натрите на мелкой терке и залейте 1/3 горячей воды. Поставьте смесь на несколько минут в микроволновку или на водяную баню, чтобы мыло растворилось.
Далее, помешивая, добавьте остатки воды. Когда мыльный раствор превратится в однородную массу, добавьте глицерин и водку.
У вас должна получиться жидкая масса, которая впоследствии превратится в обычный гель. Перелейте его в удобную баночку и пользуйтесь как обычно.
Аммиак
Довольно интересный и агрессивный компонент, который поможет отмыть сложные загрязнения. Создавать средство с амиком лучше на свежем воздухе или с открытыми окнами.
Как использовать:
- разведите две столовые ложки аммиака в 200 мл теплой воды;
- пропитайте мягкую губку в веществе и нанесите на загрязненную посуду;
- оставьте на час;
- остатки грязи удалите с помощью мягкой щетки.
Если грязные следы имеют застарелый характер, посуду следует замачивать полностью в таком растворе.
Для другого средства с аммиаком вам понадобится:
- хозяйственное мыло — 50 гр;
- пищевая сода — три столовых ложки;
- аммиак — четыре столовых ложки;
- порошок горчицы — три столовых ложки;
- литр горячей воды.
Натрите мыло и растворите его в горячей воде. Перед добавлением других ингредиентов смесь должна остыть. Дальше добавьте горчицу и соду, перемешайте. Добавьте аммиак.
Перелейте смесь в банку и закройте крышкой на несколько часов. Готово! Средство можно использовать не только для мытья посуды, но и для кухонной плиты.