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Как приготовить средство для мытья посуды в домашних условиях — инструкция

9 июня 2022, 20:24
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить средство для мытья посуды в домашних условиях — инструкция
Источник: Depositphotos

Не секрет, что современные средства для мытья посуды имеют агрессивное химическое вещество, то есть являются не достаточно экологичными. Они вредят не только коже рук, но и здоровью человека в целом.

Как приготовить моющее средство для посуды в домашних условиях — читайте в нашем материале.

Горчица и вода

Как бы странно ни звучало, однако из этих двух ингредиентов действительно можно сделать моющее средство. Главное, чтобы горчица была молотая. Соответственно, вам понадобится:

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  • молотая горчица — две чайных ложки;
  • горячая вода — литр воды.

Наберите в кастрюлю или миску воду, добавьте горчицу и мешайте до образования густой пены. Вот и все. Все легко и просто, средство готово.

Такая смесь поможет эффективно справиться с жирной посудой и другими жировыми следами. Кстати, эту смесь можно использовать и во время мытья посуды в посудомойке.

Важно, если вы пользуетесь посудомоечной машиной, все домашние средства заливайте или засыпайте в отсек для порошка.

Сода и перекись водорода

В стакане горячей воды растворите одну чайную ложку кальцинированной соды и добавьте чайную ложку перекиси водорода.

Это средство не только безопасное, оно также поможет отмыть старые пятна. Использовать такую смесь можно как в посудомойке, так и во время ручной мойки.

Жидкое средство для мытья

Чтобы его приготовить, вам понадобится:

  • хозяйственное мыло — 50 гр;
  • глицерин — восемь столовых ложек;
  • литр горячей воды;
  • водка — две столовых ложки.

Хозяйственное мыло натрите на мелкой терке и залейте 1/3 горячей воды. Поставьте смесь на несколько минут в микроволновку или на водяную баню, чтобы мыло растворилось.

Далее, помешивая, добавьте остатки воды. Когда мыльный раствор превратится в однородную массу, добавьте глицерин и водку.

У вас должна получиться жидкая масса, которая впоследствии превратится в обычный гель. Перелейте его в удобную баночку и пользуйтесь как обычно.

Аммиак

Довольно интересный и агрессивный компонент, который поможет отмыть сложные загрязнения. Создавать средство с амиком лучше на свежем воздухе или с открытыми окнами.

Как использовать:

  • разведите две столовые ложки аммиака в 200 мл теплой воды;
  • пропитайте мягкую губку в веществе и нанесите на загрязненную посуду;
  • оставьте на час;
  • остатки грязи удалите с помощью мягкой щетки.

Если грязные следы имеют застарелый характер, посуду следует замачивать полностью в таком растворе.

Для другого средства с аммиаком вам понадобится:

  • хозяйственное мыло — 50 гр;
  • пищевая сода — три столовых ложки;
  • аммиак — четыре столовых ложки;
  • порошок горчицы — три столовых ложки;
  • литр горячей воды.

Натрите мыло и растворите его в горячей воде. Перед добавлением других ингредиентов смесь должна остыть. Дальше добавьте горчицу и соду, перемешайте. Добавьте аммиак.

Перелейте смесь в банку и закройте крышкой на несколько часов. Готово! Средство можно использовать не только для мытья посуды, но и для кухонной плиты.

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