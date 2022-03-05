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Як приготувати вдома тонкий лаваш

5 Березня 2022, 13:15
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як приготувати вдома тонкий лаваш

Тонкий лаваш можна приготувати в домашніх умовах із борошна та води. Український шеф-кухар, суддя проєкту МастерШеф Володимир Ярославський поділився простим рецептом лаваша.

Інгрідієнти:

  • борошно – 480 г
  • окріп – 100 г
  • тепла вода – 200 г
  • сіль – 1 ч.л.
  • рослинна олія – 20 г
  • борошно на підпил

Як приготувати тонкий лаваш 

Просіюємо борошно та додаємо до нього сіль. Перемішуємо і вливаємо в суміш окріп. Замішуємо тісто дерев’яною лопаткою.

Коли борошно трішки вбере води, додаємо іншу порцію води та олію. Замішуємо тісто і вимішуємо його ще 5 хвилин, аби стало гладеньким. Відставляємо на 30 хвилин.

Розділяємо тісто на 12-14 шматочків. Формуємо з них кульки та накриваємо рушником.

Розкачуємо тоненько тісто на невеликій кількості борошна.

Пательню з товстим дном розігріваємо на середньому вогні. На суху пательню кладемо лаваш, через 15 секунд перевертаємо, згодом тримаємо ще 15 секунд з іншого боку.

Готовий лаваш знімаємо на вологий рушник, трохи збризкуємо водою, накриваємо ще одним вологим рушником.

Тонкий лаваш готовий! Зберігати його потрібно в холодильнику в пакеті, попередньо загорнувши в подвійний рушник і збризнувши водою.

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