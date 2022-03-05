Тонкий лаваш можна приготувати в домашніх умовах із борошна та води. Український шеф-кухар, суддя проєкту МастерШеф Володимир Ярославський поділився простим рецептом лаваша.

Інгрідієнти:

борошно – 480 г

окріп – 100 г

тепла вода – 200 г

сіль – 1 ч.л.

рослинна олія – 20 г

борошно на підпил

Як приготувати тонкий лаваш

Просіюємо борошно та додаємо до нього сіль. Перемішуємо і вливаємо в суміш окріп. Замішуємо тісто дерев’яною лопаткою.

Коли борошно трішки вбере води, додаємо іншу порцію води та олію. Замішуємо тісто і вимішуємо його ще 5 хвилин, аби стало гладеньким. Відставляємо на 30 хвилин.

Розділяємо тісто на 12-14 шматочків. Формуємо з них кульки та накриваємо рушником.

Розкачуємо тоненько тісто на невеликій кількості борошна.

Пательню з товстим дном розігріваємо на середньому вогні. На суху пательню кладемо лаваш, через 15 секунд перевертаємо, згодом тримаємо ще 15 секунд з іншого боку.

Готовий лаваш знімаємо на вологий рушник, трохи збризкуємо водою, накриваємо ще одним вологим рушником.

Тонкий лаваш готовий! Зберігати його потрібно в холодильнику в пакеті, попередньо загорнувши в подвійний рушник і збризнувши водою.