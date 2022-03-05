Тонкий лаваш можна приготувати в домашніх умовах із борошна та води. Український шеф-кухар, суддя проєкту МастерШеф Володимир Ярославський поділився простим рецептом лаваша.
Інгрідієнти:
- борошно – 480 г
- окріп – 100 г
- тепла вода – 200 г
- сіль – 1 ч.л.
- рослинна олія – 20 г
- борошно на підпил
Як приготувати тонкий лаваш
Просіюємо борошно та додаємо до нього сіль. Перемішуємо і вливаємо в суміш окріп. Замішуємо тісто дерев’яною лопаткою.
Коли борошно трішки вбере води, додаємо іншу порцію води та олію. Замішуємо тісто і вимішуємо його ще 5 хвилин, аби стало гладеньким. Відставляємо на 30 хвилин.
Розділяємо тісто на 12-14 шматочків. Формуємо з них кульки та накриваємо рушником.
Розкачуємо тоненько тісто на невеликій кількості борошна.
Пательню з товстим дном розігріваємо на середньому вогні. На суху пательню кладемо лаваш, через 15 секунд перевертаємо, згодом тримаємо ще 15 секунд з іншого боку.
Готовий лаваш знімаємо на вологий рушник, трохи збризкуємо водою, накриваємо ще одним вологим рушником.
Тонкий лаваш готовий! Зберігати його потрібно в холодильнику в пакеті, попередньо загорнувши в подвійний рушник і збризнувши водою.