Шеф-кухар, суддя проєкту МастерШеф Володимир Ярославський поділився простим рецептом хліба без замісу, який можна приготувати в домашніх умовах.

Інгредієнти:

борошно – 400 г

сіль – 1 ч.л.

сухі дріжджі – 1/3 ч.л.

вода – 300 мл

борошно, кукурудзяне борошно чи вівсяні пластівці – 50-70 г

Як приготувати хліб без замісу

Змішуємо у великій мисці просіяне борошно, сіль і дріжджі. Додаємо в цю суміш воду кімнатної температури. Швидко замішуємо тісто.

Тісто дуже липке та рідке – залишаємо його в мисці та накриваємо плівкою. Чекаємо 12-16 годин.

Потім вистилаємо на стіл пергамент і насипаємо на нього борошно для підпилу.

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Обережно випускаємо на пергамент тісто, що підійшло. Бажано так, аби нижня частина опинилася зверху.

Складаємо тісто “конвертом”, загортаючи кожен бік до середини. Аби тісто не склеїлось, щоразу трішки його придавлюємо.

Прибираємо залишки борошна з пергаменту і перекладаємо тісто швом донизу. Накриваємо рушником і даємо підійти йому 2 години.

Розігріваємо пів години духовку, ставимо в неї чавунну каструлю з кришкою та нагріваємо до 250ºC.

Згодом дістаємо каструлю і ставимо в неї тісто разом із пергаментом, накриваємо кришкою.

Випікаємо 30 хвилин накритим, згодом ще 20 хвилин без кришки.

Дістаємо хліб із форми та даємо йому охолонути. Смачного!