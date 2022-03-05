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Как приготовить дома тонкий лаваш

5 марта 2022, 13:15
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как приготовить дома тонкий лаваш

Тонкий лаваш можно приготовить в домашних условиях из муки и воды. Украинский шеф-повар, судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский поделился простым рецептом лаваша.

Ингредиенты:

  • мука – 480 г
  • кипяток — 100 г
  • теплая вода – 200 г
  • соль – 1 ч.л.
  • растительное масло – 20 г
  • мука на подпил

Как приготовить тонкий лаваш

Просеиваем муку и добавляем в нее соль. Перемешиваем и вливаем в смесь кипяток. Замешиваем тесто деревянной лопаткой.

Когда мука немного впитает воды, добавляем другую порцию воды и растительное масло. Замешиваем тесто и вымешиваем еще 5 минут, чтобы стало гладким. Отставляем на 30 минут.

Разделяем тесто на 12-14 кусочков. Формируем из них шарики и накрываем полотенцем.

Раскатываем тоненько тесто на небольшом количестве муки.

Сковороду с толстым дном разогреваем на среднем огне. На сухую сковороду кладем лаваш, через 15 секунд переворачиваем, потом держим еще 15 секунд с другой стороны.

Готовый лаваш снимаем на влажное полотенце, немного сбрызгиваем водой, накрываем еще одним влажным полотенцем.

Тонкий лаваш готов! Хранить его нужно в холодильнике в пакете, предварительно завернув в двойное полотенце и сбрызнув водой.

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