Тонкий лаваш можно приготовить в домашних условиях из муки и воды. Украинский шеф-повар, судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский поделился простым рецептом лаваша.
Ингредиенты:
- мука – 480 г
- кипяток — 100 г
- теплая вода – 200 г
- соль – 1 ч.л.
- растительное масло – 20 г
- мука на подпил
Как приготовить тонкий лаваш
Просеиваем муку и добавляем в нее соль. Перемешиваем и вливаем в смесь кипяток. Замешиваем тесто деревянной лопаткой.
Когда мука немного впитает воды, добавляем другую порцию воды и растительное масло. Замешиваем тесто и вымешиваем еще 5 минут, чтобы стало гладким. Отставляем на 30 минут.
Разделяем тесто на 12-14 кусочков. Формируем из них шарики и накрываем полотенцем.
Раскатываем тоненько тесто на небольшом количестве муки.
Сковороду с толстым дном разогреваем на среднем огне. На сухую сковороду кладем лаваш, через 15 секунд переворачиваем, потом держим еще 15 секунд с другой стороны.
Готовый лаваш снимаем на влажное полотенце, немного сбрызгиваем водой, накрываем еще одним влажным полотенцем.
Тонкий лаваш готов! Хранить его нужно в холодильнике в пакете, предварительно завернув в двойное полотенце и сбрызнув водой.