Тонкий лаваш можно приготовить в домашних условиях из муки и воды. Украинский шеф-повар, судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский поделился простым рецептом лаваша.

Ингредиенты:

мука – 480 г

кипяток — 100 г

теплая вода – 200 г

соль – 1 ч.л.

растительное масло – 20 г

мука на подпил

Как приготовить тонкий лаваш

Просеиваем муку и добавляем в нее соль. Перемешиваем и вливаем в смесь кипяток. Замешиваем тесто деревянной лопаткой.

Когда мука немного впитает воды, добавляем другую порцию воды и растительное масло. Замешиваем тесто и вымешиваем еще 5 минут, чтобы стало гладким. Отставляем на 30 минут.

Разделяем тесто на 12-14 кусочков. Формируем из них шарики и накрываем полотенцем.

Раскатываем тоненько тесто на небольшом количестве муки.

Сковороду с толстым дном разогреваем на среднем огне. На сухую сковороду кладем лаваш, через 15 секунд переворачиваем, потом держим еще 15 секунд с другой стороны.

Готовый лаваш снимаем на влажное полотенце, немного сбрызгиваем водой, накрываем еще одним влажным полотенцем.

Тонкий лаваш готов! Хранить его нужно в холодильнике в пакете, предварительно завернув в двойное полотенце и сбрызнув водой.