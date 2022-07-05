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Як приготувати сніданок за 10 хвилин – рецепт

5 Липня 2022, 18:41
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як приготувати сніданок за 10 хвилин – рецепт
Джерело: Depositphotos

Корисний та ситний сніданок допоможе вдало почати будь-який день. Як відомо, сніданок – найважливіший прийом їжі, який повинен містити усі корисні для організму мікроелементи.

Рецепт корисного сніданку за 10 хвилин – читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти

Аби приготувати смачний та ситний сніданок, вам знадобиться:

Зараз дивляться
  • хліб – два шматочки;
  • два яйця;
  • оцет – 1,5 ст. л.;
  • твердий сир;
  • шинка або слабосолона риба;
  • будь-які овочі та зелень.

Як приготувати

Для початку закип’ятіть воду для приготування яєць. Водночас підсмажте хліб на сухій сковорідці до хрусткої скоринки. Якщо у вас є тостер – приготуйте тости.

Коли вода закипить, додайте туди оцет. Ми будемо готувати яйце-пашот, тому вам потрібно перемішати воду ложкою дуже швидко, аби утворилася воронка.

Швидко розбийте яйце прямо у воду. Варити так яйце потрібно 3-5 хв.

Тепер можна починати формувати наш тост:

  • на шматочок хліба покладіть порізаний твердий сир;
  • додайте шинку або ковбасу чи рибу – що любите;
  • викладіть порізані овочі та зелень;
  • наверх покладіть яйце-пашот;
  • закрийте тост іншим шматком хліба.

Також можна додати будь-який соус за смаком. Готово, сніданок за 10 хв у вас на столі!

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Теги
здорова їжа Кулінарні рецепти Сніданок
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