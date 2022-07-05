Корисний та ситний сніданок допоможе вдало почати будь-який день. Як відомо, сніданок – найважливіший прийом їжі, який повинен містити усі корисні для організму мікроелементи.
Рецепт корисного сніданку за 10 хвилин – читайте в нашому матеріалі.
Інгредієнти
Аби приготувати смачний та ситний сніданок, вам знадобиться:
- хліб – два шматочки;
- два яйця;
- оцет – 1,5 ст. л.;
- твердий сир;
- шинка або слабосолона риба;
- будь-які овочі та зелень.
Як приготувати
Для початку закип’ятіть воду для приготування яєць. Водночас підсмажте хліб на сухій сковорідці до хрусткої скоринки. Якщо у вас є тостер – приготуйте тости.
Коли вода закипить, додайте туди оцет. Ми будемо готувати яйце-пашот, тому вам потрібно перемішати воду ложкою дуже швидко, аби утворилася воронка.
Швидко розбийте яйце прямо у воду. Варити так яйце потрібно 3-5 хв.
Тепер можна починати формувати наш тост:
- на шматочок хліба покладіть порізаний твердий сир;
- додайте шинку або ковбасу чи рибу – що любите;
- викладіть порізані овочі та зелень;
- наверх покладіть яйце-пашот;
- закрийте тост іншим шматком хліба.
Також можна додати будь-який соус за смаком. Готово, сніданок за 10 хв у вас на столі!