Корисний та ситний сніданок допоможе вдало почати будь-який день. Як відомо, сніданок – найважливіший прийом їжі, який повинен містити усі корисні для організму мікроелементи.

Рецепт корисного сніданку за 10 хвилин – читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти

Аби приготувати смачний та ситний сніданок, вам знадобиться:

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хліб – два шматочки;

– два шматочки; два яйця ;

; оцет – 1,5 ст. л.;

– 1,5 ст. л.; твердий сир ;

; шинка або слабосолона риба;

або слабосолона риба; будь-які овочі та зелень.

Як приготувати

Для початку закип’ятіть воду для приготування яєць. Водночас підсмажте хліб на сухій сковорідці до хрусткої скоринки. Якщо у вас є тостер – приготуйте тости.

Коли вода закипить, додайте туди оцет. Ми будемо готувати яйце-пашот, тому вам потрібно перемішати воду ложкою дуже швидко, аби утворилася воронка.

Швидко розбийте яйце прямо у воду. Варити так яйце потрібно 3-5 хв.

Тепер можна починати формувати наш тост:

на шматочок хліба покладіть порізаний твердий сир;

додайте шинку або ковбасу чи рибу – що любите;

викладіть порізані овочі та зелень;

наверх покладіть яйце-пашот;

закрийте тост іншим шматком хліба.

Також можна додати будь-який соус за смаком. Готово, сніданок за 10 хв у вас на столі!