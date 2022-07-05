Полезный и сытный завтрак поможет удачно начать любой день. Как известно, завтрак — важнейший прием пищи, который должен содержать все полезные для организма микроэлементы.
Рецепт полезного завтрака за 10 минут — читайте в нашем материале.
Ингредиенты
Чтобы приготовить вкусный и сытный завтрак, вам понадобится:
- хлеб — два кусочка;
- яйцо;
- уксус — 1,5 ст. л.;
- твердый сыр;
- ветчина или слабосоленая рыба;
- любые овощи и зелень.
Как приготовить
Для начала вскипятите воду для приготовления яйца. Одновременно поджарьте хлеб на сухой сковородке до хрустящей корочки. Если у вас есть тостер — приготовьте тосты.
Когда вода закипит, добавьте туда уксус. Мы будем готовить яйцо-пашот, поэтому вам нужно перемешать воду ложкой очень быстро, чтобы образовалась воронка.
Разбейте яйцо прямо в воду. Варить его так нужно 3-5 мин.
Теперь можно начинать формировать наш тост:
- на кусочек хлеба положите порезанный твердый сыр;
- добавьте ветчину или колбасу или рыбу — что любите;
- выложите порезанные овощи и зелень;
- наверх положите яйцо-пашот;
- закройте тост другим куском хлеба.
Также можно добавить любой соус по вкусу. Готово, завтрак за 10 мин у вас на столе!