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Как приготовить завтрак за 10 минут — рецепт

5 июля 2022, 18:41
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить завтрак за 10 минут — рецепт
Источник: Depositphotos

Полезный и сытный завтрак поможет удачно начать любой день. Как известно, завтрак — важнейший прием пищи, который должен содержать все полезные для организма микроэлементы.

Рецепт полезного завтрака за 10 минут — читайте в нашем материале.

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкусный и сытный завтрак, вам понадобится:

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  • хлеб — два кусочка;
  • яйцо;
  • уксус — 1,5 ст. л.;
  • твердый сыр;
  • ветчина или слабосоленая рыба;
  • любые овощи и зелень.

Как приготовить

Для начала вскипятите воду для приготовления яйца. Одновременно поджарьте хлеб на сухой сковородке до хрустящей корочки. Если у вас есть тостер — приготовьте тосты.

Когда вода закипит, добавьте туда уксус. Мы будем готовить яйцо-пашот, поэтому вам нужно перемешать воду ложкой очень быстро, чтобы образовалась воронка.

Разбейте яйцо прямо в воду. Варить его так нужно 3-5 мин.

Теперь можно начинать формировать наш тост:

  • на кусочек хлеба положите порезанный твердый сыр;
  • добавьте ветчину или колбасу или рыбу — что любите;
  • выложите порезанные овощи и зелень;
  • наверх положите яйцо-пашот;
  • закройте тост другим куском хлеба.

Также можно добавить любой соус по вкусу. Готово, завтрак за 10 мин у вас на столе!

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Теги
здорова їжа Кулінарні рецепти Сніданок
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