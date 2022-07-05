Полезный и сытный завтрак поможет удачно начать любой день. Как известно, завтрак — важнейший прием пищи, который должен содержать все полезные для организма микроэлементы.

Рецепт полезного завтрака за 10 минут — читайте в нашем материале.

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкусный и сытный завтрак, вам понадобится:

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хлеб — два кусочка;

— два кусочка; яйцо ;

; уксус — 1,5 ст. л.;

— 1,5 ст. л.; твердый сыр ;

; ветчина или слабосоленая рыба;

или слабосоленая рыба; любые овощи и зелень.

Как приготовить

Для начала вскипятите воду для приготовления яйца. Одновременно поджарьте хлеб на сухой сковородке до хрустящей корочки. Если у вас есть тостер — приготовьте тосты.

Когда вода закипит, добавьте туда уксус. Мы будем готовить яйцо-пашот, поэтому вам нужно перемешать воду ложкой очень быстро, чтобы образовалась воронка.

Разбейте яйцо прямо в воду. Варить его так нужно 3-5 мин.

Теперь можно начинать формировать наш тост:

на кусочек хлеба положите порезанный твердый сыр;

добавьте ветчину или колбасу или рыбу — что любите;

выложите порезанные овощи и зелень;

наверх положите яйцо-пашот;

закройте тост другим куском хлеба.

Также можно добавить любой соус по вкусу. Готово, завтрак за 10 мин у вас на столе!