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Як приготувати перепічку: рецепт легендарної сосиски в тісті

2 Лютого 2022, 15:01
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Як приготувати перепічку: рецепт легендарної сосиски в тісті
Джерело: Depositphotos

Перепічка – одна з кулінарних візитівок Києва. Такий собі снек, подібний до сосиски у тісті.

Найпростішим рецептом приготування перепічки – без заварювання та яєць – поділився суддя кулінарного шоу МастерШеф Володимир Ярославський.

Інгрідієнти:

  • тепла вода – 350 г
  • цукор – 35-40 г
  • сухі дріжджі – 8-10 г
  • борошно – 520-540 г
  • сіль – 10 г
  • олія для фритюра
  • сосиски – 10 шт
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Приготування:

У теплій воді (не вище 38 градусів) розчиняємо цукор і дріжджі. Сухим дріжджам дайте постояти 15-17 хвилин, щоб впевнитись у тому, що вони активні.

Додаємо просіяне борошно та сіль, замішуємо тісто. Воно має бути м‘якеньким і трішечки прилипати до рук.

Залишаємо тісто в теплому місці на годину, щоб воно піднялося. Обминаємо його та формуємо 10 шматочків по 90 грамів.

Робимо зі шматочків тіста прямокутники.

Сосиски дістаємо зазвдалегідь – вонипо винні бути кімнатної температури.

Загортаємо сосиски в тісто та добре зводимо краї, як на вареники. Відставляємо уже сформовані перепічки у тепле місце, щоб вони підійшли.

Доводимо олію до 180 градусів. Якщо не маєте термометра, киньте в олію шматочок тіста і перевірте, як він буде смажитися.

Обережно кладемо сиру перепічку в олію. Обсмажуємо орієнтовно по 1 хвилині з кожного боку до красивого рум’яного кольору. Виймаємо перепічку на паперовий рушничок, який вбере зайвий жир.

Корисні поради від Ярославського:

  • Не робіть тісто занадто рідким – таке тісто прилипає до поверхні та вбирає багато жиру під час смаження.
  • Дуже густе тісто не буде пухким і соковитим.
  • Обов’язково дайте тісту добре підійти перед смаженням.
  • Температура на вашій кухні має бути 25 градусів і вище, не повинно бути протягів. Вам може стати в пригоді духовка зі склянкою окропу.
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