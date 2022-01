Багато хто любить гру The Last of Us за кінематографічність, глибину сюжету та захоплюючий геймплей. За сюжетом, подорожуючи, головні герої часто зустрічають мережу занедбаних перекусних. На вивісках рекламуються апетитні бейгли з бананом і горіховою пастою.

Можна пофантазувати, якими б ці бейгли були на смак і разом із цим навчитися готувати корисну альтернативу солодким пастам. Рецепт приготування бейглів із бананом і домашньою горіхово-шоколадною пастою з гри The Last Of Us – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

бейгли (випічка у вигляді бублика) – 2 штуки;

банани – 2 штуки;

цукор – 1 чайна ложка;

олія – 1 чайна ложка;

арахіс – 50 грам;

лісовий горіх – 60 грам;

чорний шоколад – 40 грам;

молочний шоколад – 80 грам;

какао-порошок – 1 чайна ложка;

молоко – 4 столові ложки;

коричневий цукор – 1 чайна ложка.

Спосіб приготування:

Для приготування пасти потрібно очистити горіхи та висипати на попередньо добре розігріту сковороду. Очищені горіхи потрібно смажити три хвилини, поки вони не дадуть аромату та не стануть золотистими. Після цього потрібно зняти з них шкіру для того, щоб паста не була гіркою. Засипте теплі горіхи в блендер і мішайте протягом 2-3 хвилин, роблячи паузи. Повинна утворитись кремова паста. Додайте в каструлю шоколад і молоко. Розтопіть на дуже маленькому вогні, постійно помішуючи. Додайте цукор, какао та дрібку солі. Нагрійте і помішуйте, доки цукор не розчиниться. Зніміть із вогню і відставте для охолодження, потім додайте мелені горіхи та ретельно перемішайте. При необхідності підсолодити цукром чи медом. Для карамелізованого банана в сковороді розтопіть цукор і додайте банан, нарізаний товстими скибочками. Додайте вершкове масло і обсмажте по 1-2 хвилини з кожного боку, доки банан не стане золотистим. Поки банан ще теплий, розріжте навпіл бейгл, змастіть шоколадною пастою та викладіть карамелізовані банани. Найкраще підійдуть цільнозернові несолодкі бейгли, щоб не перебивати смак бананів і пасти.

Може це і не найкраща страва для постапокаліптичної Америки, проте для десерту чи поживного перекусу чудово підійде.