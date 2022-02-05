Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Лайфхаки

Як приготувати млинці на кефірі: легкий рецепт від Олександра Педана

5 Лютого 2022, 16:33
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Олександр Педан

Млинці на кефірі – чудовий варіант сніданку, яким можна потішити себе та своїх рідних. Ця страва є легкою у приготуванні, тому не потребує від вас особливих кулінарних навичок.

Ексклюзивно для читачів Фактів ICTV український телеведучий Олександр Педан поділився сімейним рецептом млинців на кефірі.

–  Я як батько двох прекрасних дітей точно знаю, що різноманітні смачні сніданки чи перекуси – must have. Думаю, що млинці на кефірі – чудовий варіант. Вони мають привабливий вигляд, досить швидко готуються і можуть “подружитися” з будь-якою начинкою. Для цих смаколиків знадобиться мінімальний і доступний набір продуктів, гарний настрій та трішечки часу, – зазначив ведучий.

Інгредієнти:

  • 400 г кефіру (будь-якої жирності);
  • 140 г борошна;
  • 2 яйця;
  • 0,5 ч. л. соди;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 2 ст. л. олії для тіста;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці збийте яйця, цукор, сіль та соду.
  2. Влийте в цю суміш половину кефіру (200 г), олію та половину просіяного борошна (70 г). Вимішайте все до однорідної консистенції.
  3. Додайте другу половину кефіру та борошна. Дайте суміші “відпочити” протягом 10-15 хв.
  4. Тісто за консистенцією має бути схожим на жирні вершки. Якщо у вас вийшла така маса, то починайте смажити. Виливайте по половині черпака тіста на розігріту і трішки змазану олією пательню, рівномірно розподіляйте та обсмажуйте на невеликому вогні по 1 хвилині з кожного боку.
  5. Подавайте млинці на сніданок чи перекус з будь-якою начинкою чи намазкою. Можете додати тертий твердий сир та помідори або ж банани з нутеллою. Смачного!
Читайте також:
Блины с карамельюПобалуйте себе: як приготувати млинці з апельсиновою карамеллю

Теги
Кулінарні рецепти , Олександр Педан , Рецепт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь