Млинці на кефірі – чудовий варіант сніданку, яким можна потішити себе та своїх рідних. Ця страва є легкою у приготуванні, тому не потребує від вас особливих кулінарних навичок.
Ексклюзивно для читачів Фактів ICTV український телеведучий Олександр Педан поділився сімейним рецептом млинців на кефірі.
– Я як батько двох прекрасних дітей точно знаю, що різноманітні смачні сніданки чи перекуси – must have. Думаю, що млинці на кефірі – чудовий варіант. Вони мають привабливий вигляд, досить швидко готуються і можуть “подружитися” з будь-якою начинкою. Для цих смаколиків знадобиться мінімальний і доступний набір продуктів, гарний настрій та трішечки часу, – зазначив ведучий.
Інгредієнти:
- 400 г кефіру (будь-якої жирності);
- 140 г борошна;
- 2 яйця;
- 0,5 ч. л. соди;
- 1 ст. л. цукру;
- 2 ст. л. олії для тіста;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці збийте яйця, цукор, сіль та соду.
- Влийте в цю суміш половину кефіру (200 г), олію та половину просіяного борошна (70 г). Вимішайте все до однорідної консистенції.
- Додайте другу половину кефіру та борошна. Дайте суміші “відпочити” протягом 10-15 хв.
- Тісто за консистенцією має бути схожим на жирні вершки. Якщо у вас вийшла така маса, то починайте смажити. Виливайте по половині черпака тіста на розігріту і трішки змазану олією пательню, рівномірно розподіляйте та обсмажуйте на невеликому вогні по 1 хвилині з кожного боку.
- Подавайте млинці на сніданок чи перекус з будь-якою начинкою чи намазкою. Можете додати тертий твердий сир та помідори або ж банани з нутеллою. Смачного!