Млинці на кефірі – чудовий варіант сніданку, яким можна потішити себе та своїх рідних. Ця страва є легкою у приготуванні, тому не потребує від вас особливих кулінарних навичок.

Ексклюзивно для читачів Фактів ICTV український телеведучий Олександр Педан поділився сімейним рецептом млинців на кефірі.

– Я як батько двох прекрасних дітей точно знаю, що різноманітні смачні сніданки чи перекуси – must have. Думаю, що млинці на кефірі – чудовий варіант. Вони мають привабливий вигляд, досить швидко готуються і можуть “подружитися” з будь-якою начинкою. Для цих смаколиків знадобиться мінімальний і доступний набір продуктів, гарний настрій та трішечки часу, – зазначив ведучий.

Інгредієнти:

400 г кефіру (будь-якої жирності);

140 г борошна;

2 яйця;

0,5 ч. л. соди;

1 ст. л. цукру;

2 ст. л. олії для тіста;

олія для смаження.

Спосіб приготування: