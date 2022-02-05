Блинчики на кефире – отличный вариант завтрака, которым можно порадовать себя и своих родных. Это блюдо является легким в приготовлении, поэтому не требует от вас особенных кулинарных навыков.
Эксклюзивно для читателей Фактов ICTV украинский телеведущий Александр Педан поделился семейным рецептом блинов на кефире.
— Я как отец двух прекрасных детей точно знаю, что вкусные завтраки или перекусы – must have. Думаю, что блины на кефире – отличный вариант. Они выглядят привлекательно, довольно быстро готовятся и могут “подружиться” с любой начинкой. Для этих вкусностей понадобится минимальный и доступный набор продуктов, хорошее настроение и немного времени, — отметил ведущий Improv Live Show на Новом канале.
Ингредиенты:
- 400 г кефира (любой жирности);
- 140 г муки;
- 2 яйца;
- 0,5 ч. л. соды;
- 1 ст. л. сахара;
- 2 ст. л. масла для теста;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- В глубокой миске взбейте яйца, сахар, соль и соду.
- Влейте в эту смесь половину кефира (200 г), растительное масло и половину просеянной муки (70 г). Вымешайте все до однородной смеси.
- Добавьте вторую половину кефира и муки. Дайте смеси “отдохнуть” в течение 10-15 мин.
- Тесто по консистенции должно быть похожим на жирные сливки. Если у вас получилась такая масса, начинайте жарить. Выливайте по половине черпака теста на разогретую и смазанную маслом сковороду, равномерно распределяйте и обжаривайте на небольшом огне по 1 минуте с каждой стороны.
- Подавайте блины на завтрак или перекус с любой начинкой или намазкой. Можете добавить тертый твердый сыр и помидоры или бананы с нутеллой. Приятного аппетита!