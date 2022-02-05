Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Лайфхаки

Как приготовить блины на кефире: легкий рецепт от Александра Педана

5 февраля 2022, 16:33
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Олександр Педан

Блинчики на кефире – отличный вариант завтрака, которым можно порадовать себя и своих родных. Это блюдо является легким в приготовлении, поэтому не требует от вас особенных кулинарных навыков.

Эксклюзивно для читателей Фактов ICTV украинский телеведущий Александр Педан поделился семейным рецептом блинов на кефире.

— Я как отец двух прекрасных детей точно знаю, что вкусные завтраки или перекусы – must have. Думаю, что блины на кефире – отличный вариант. Они выглядят привлекательно, довольно быстро готовятся и могут “подружиться” с любой начинкой. Для этих вкусностей понадобится минимальный и доступный набор продуктов, хорошее настроение и немного времени, — отметил ведущий Improv Live Show на Новом канале.

Ингредиенты:

  • 400 г кефира (любой жирности);
  • 140 г муки;
  • 2 яйца;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. масла для теста;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске взбейте яйца, сахар, соль и соду.
  2. Влейте в эту смесь половину кефира (200 г), растительное масло и половину просеянной муки (70 г). Вымешайте все до однородной смеси.
  3. Добавьте вторую половину кефира и муки. Дайте смеси “отдохнуть” в течение 10-15 мин.
  4. Тесто по консистенции должно быть похожим на жирные сливки. Если у вас получилась такая масса, начинайте жарить. Выливайте по половине черпака теста на разогретую и смазанную маслом сковороду, равномерно распределяйте и обжаривайте на небольшом огне по 1 минуте с каждой стороны.
  5. Подавайте блины на завтрак или перекус с любой начинкой или намазкой. Можете добавить тертый твердый сыр и помидоры или бананы с нутеллой. Приятного аппетита!
Читайте также:
Блины с карамельюПобалуйте себя: как приготовить блины с апельсиновой карамелью

Теги
Кулінарні рецепти , Александр Педан , Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь