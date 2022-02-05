Блинчики на кефире – отличный вариант завтрака, которым можно порадовать себя и своих родных. Это блюдо является легким в приготовлении, поэтому не требует от вас особенных кулинарных навыков.

Эксклюзивно для читателей Фактов ICTV украинский телеведущий Александр Педан поделился семейным рецептом блинов на кефире.

— Я как отец двух прекрасных детей точно знаю, что вкусные завтраки или перекусы – must have. Думаю, что блины на кефире – отличный вариант. Они выглядят привлекательно, довольно быстро готовятся и могут “подружиться” с любой начинкой. Для этих вкусностей понадобится минимальный и доступный набор продуктов, хорошее настроение и немного времени, — отметил ведущий Improv Live Show на Новом канале.

Ингредиенты:

400 г кефира (любой жирности);

140 г муки;

2 яйца;

0,5 ч. л. соды;

1 ст. л. сахара;

2 ст. л. масла для теста;

масло для жарки.

Способ приготовления: