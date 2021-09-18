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Как приготовить фаршированный перец — видеорецепт от Эктора Хименеса-Браво

18 сентября, 09:00 Валентина Чорна
Ектор Хіменес Браво

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом фаршированного перца в панировке.

Он обнародовал видео, в котором показал пошаговое приготовление не только вкусного, но и трендового рецепта из современной сети TikTok.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский красный — 1 шт
  • Перец болгарский желтый — 1 шт
  • Перец болгарский зелёный — 1 шт
  • Куриное филе — 300 г
  • Томаты черри — 60 г
  • Маслины — 40 г
  • Лук красный — 30 г
  • Орегано — 2 г
  • Тимьян — 2 г
  • Сыр моцарелла — 80 г
  • Яйца — 3 шт
  • Мука — 100 г
  • Панировочные сухари — 150 г
  • Томатный соус — 100 г;
  • Петрушка — 20 г
  • Соль, перец.

Приготовление:

  1. Перцы нужно зачистить и запанировать в муке, яйце и сухарях. Потом запечь в духовке при 180 градусов, 10 минут.
  2. Обжарить куриное филе. Добавить розмарин, тимьян, красный лук и жарить до готовности.
  3. Добавить томаты черри, порезанные пополам, маслины и томатный соус. Все приправить солью и перцем.
  4. Фаршируем перцы, сверху распределяем сыр и запекаем при 190 градусах, 5 минут.
  5. Сверху посыпаем нарезанной свежей петрушкой.

Ранее Эктор Хименес-Браво делился видеорецептом дерунов с мясом. Деруны считаются традиционным украинским блюдом, однако их любят во всем мире.

Кулинар показал классический и легкий в приготовлении рецепт, который пригодится каждой хозяйке.

Фото: Эктор Хименес-Браво

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