Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом фаршированного перца в панировке.

Он обнародовал видео, в котором показал пошаговое приготовление не только вкусного, но и трендового рецепта из современной сети TikTok.

Ингредиенты:

Перец болгарский красный — 1 шт

Перец болгарский желтый — 1 шт

Перец болгарский зелёный — 1 шт

Куриное филе — 300 г

Томаты черри — 60 г

Маслины — 40 г

Лук красный — 30 г

Орегано — 2 г

Тимьян — 2 г

Сыр моцарелла — 80 г

Яйца — 3 шт

Мука — 100 г

Панировочные сухари — 150 г

Томатный соус — 100 г;

Петрушка — 20 г

Соль, перец.

Приготовление:

Перцы нужно зачистить и запанировать в муке, яйце и сухарях. Потом запечь в духовке при 180 градусов, 10 минут. Обжарить куриное филе. Добавить розмарин, тимьян, красный лук и жарить до готовности. Добавить томаты черри, порезанные пополам, маслины и томатный соус. Все приправить солью и перцем. Фаршируем перцы, сверху распределяем сыр и запекаем при 190 градусах, 5 минут. Сверху посыпаем нарезанной свежей петрушкой.

Ранее Эктор Хименес-Браво делился видеорецептом дерунов с мясом. Деруны считаются традиционным украинским блюдом, однако их любят во всем мире.

Кулинар показал классический и легкий в приготовлении рецепт, который пригодится каждой хозяйке.

Фото: Эктор Хименес-Браво