Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом фаршированного перца в панировке.
Он обнародовал видео, в котором показал пошаговое приготовление не только вкусного, но и трендового рецепта из современной сети TikTok.
Ингредиенты:
- Перец болгарский красный — 1 шт
- Перец болгарский желтый — 1 шт
- Перец болгарский зелёный — 1 шт
- Куриное филе — 300 г
- Томаты черри — 60 г
- Маслины — 40 г
- Лук красный — 30 г
- Орегано — 2 г
- Тимьян — 2 г
- Сыр моцарелла — 80 г
- Яйца — 3 шт
- Мука — 100 г
- Панировочные сухари — 150 г
- Томатный соус — 100 г;
- Петрушка — 20 г
- Соль, перец.
Приготовление:
- Перцы нужно зачистить и запанировать в муке, яйце и сухарях. Потом запечь в духовке при 180 градусов, 10 минут.
- Обжарить куриное филе. Добавить розмарин, тимьян, красный лук и жарить до готовности.
- Добавить томаты черри, порезанные пополам, маслины и томатный соус. Все приправить солью и перцем.
- Фаршируем перцы, сверху распределяем сыр и запекаем при 190 градусах, 5 минут.
- Сверху посыпаем нарезанной свежей петрушкой.
Ранее Эктор Хименес-Браво делился видеорецептом дерунов с мясом. Деруны считаются традиционным украинским блюдом, однако их любят во всем мире.
Кулинар показал классический и легкий в приготовлении рецепт, который пригодится каждой хозяйке.
Фото: Эктор Хименес-Браво