Смачне домашнє печиво – найкращий десерт, який ніколи не зрівняється з магазинним. Аби не витрачати багато часу на приготування та догодити усій родині, є прості та швидкі рецепти печива.

Як приготувати домашнє печиво за п’ять хвилин – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт домашнього печива

Для приготування швидкого смаколику, вам знадобиться:

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борошно – 170 гр;

– 170 гр; жовтки – три шт;

– три шт; вершкове масло – 50 гр;

– 50 гр; цукор – 50 гр;

– 50 гр; сіль ;

; ванілін ;

; розпушувач ;

; начинка – обирайте, що любите (горіхи, варення, джем, ягоди, просто цукор).

Для початку розчиніть цукор та ванілін у жовтках. Додайте туди розтоплене вершкове масло – попередньо його краще покласти в холодильник на кілька годин.

Тепер замісіть тісто – додайте борошно та сіль (за смаком). Готове тісто не повинно липнути до рук. За необхідності, додайте більше борошна.

Готове тісто розкатайте у тонкий (близько п’яти-семи мм). Ножем або спеціальними формами розріжте тісто, формуючи майбутнє печиво.

Застеліть форму для випікання пергаментом та розкладіть печиво. Тепер можете додати начинку – якщо ви обрали горіхи чи цукор – просто засипте ними печиво. Якщо у вас рідка начинка – зробіть у тісті невеликі ямки та покладіть туди варення чи потерті ягоди.

Випікайте печиво в духовці за температури 180 градусів близько 5-10 хвилин.