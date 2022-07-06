Смачне домашнє печиво – найкращий десерт, який ніколи не зрівняється з магазинним. Аби не витрачати багато часу на приготування та догодити усій родині, є прості та швидкі рецепти печива.
Як приготувати домашнє печиво за п’ять хвилин – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт домашнього печива
Для приготування швидкого смаколику, вам знадобиться:
- борошно – 170 гр;
- жовтки – три шт;
- вершкове масло – 50 гр;
- цукор – 50 гр;
- сіль;
- ванілін;
- розпушувач;
- начинка – обирайте, що любите (горіхи, варення, джем, ягоди, просто цукор).
Для початку розчиніть цукор та ванілін у жовтках. Додайте туди розтоплене вершкове масло – попередньо його краще покласти в холодильник на кілька годин.
Тепер замісіть тісто – додайте борошно та сіль (за смаком). Готове тісто не повинно липнути до рук. За необхідності, додайте більше борошна.
Готове тісто розкатайте у тонкий (близько п’яти-семи мм). Ножем або спеціальними формами розріжте тісто, формуючи майбутнє печиво.
Застеліть форму для випікання пергаментом та розкладіть печиво. Тепер можете додати начинку – якщо ви обрали горіхи чи цукор – просто засипте ними печиво. Якщо у вас рідка начинка – зробіть у тісті невеликі ямки та покладіть туди варення чи потерті ягоди.
Випікайте печиво в духовці за температури 180 градусів близько 5-10 хвилин.