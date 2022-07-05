Борщ – одна з найпопулярніших страв української кухні, а тепер ще й нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Кожна господиня готує борщ за власним рецептом. До прикладу, в деяких південних регіонах України борщ готують із риби замість м’яса. Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов поділився маріупольським рецептом борщу з бичками.

Інгредієнти:

Сушений бичок – 10 шт.

Свіжий бичок – 10 шт.

Морквина – 3 шт.

Цибулина – 2 шт.

Часник – головка

Корінь петрушки – 1 шт.

Буряк – 1 шт.

Перець білозірка або капі – 1 шт.

Помідори – 1 кг

Молода капуста – невеликий качан

Картопля – 0,5 кг

Сіль перець, лимонний фреш – за смаком

Кріп і петрушка – 200 г

Олія – для смаження

Як приготувати борщ із бичками – покроковий рецепт

Солений сухий бичок промиваємо та замочуємо у воді на ніч, щоб риба віддала сіль.

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Зранку відчищаємо від нутрощів і зябер. Кидаємо в каструлю, заливаємо водою та ставимо на маленький вогонь. Додаємо цілу цибулину, головку часнику, стебло селери та морквину.

Коли вода закипить, кидаємо гілочки від свіжих помідорів. Це потрібно, щоб вийшов насичений томатний аромат. Разом варимо 2-3 години.

Коли бульйон приготується, проціджуємо його, лишивши тільки навар. Усе інше відправляємо у смітних. Відварені бички теж не потрібні.

Чистимо та ріжемо картоплю, додаємо в бульйон і варимо разом.

Тим часом перебиваємо блендером помідори до однорідної маси.

Нарізаємо соломкою моркву, цибулю, корінь петрушки, буряк. Обсмажуємо на сковороді. Додаємо нарізаний перець і ще трішки готуємо разом. Останніми вливаємо помідори і тушкуємо овочі хвилин 30.

Коли картопля в бульйоні звариться, висипаємо до неї засмажку. Доводимо до смаку сіллю, перцем, цукром, лимонним фрешем.

Капусту нарізаємо соломкою. Відправляємо в каструлю. Додаємо зелень та даємо разом трохи прокипіти.

Тим часом на сковороді обсмажуємо свіжі бички з двох боків до хрусткої скоринки.

Наливаємо борщ у тарілку та кладемо туди обсмажену рибинку. Так і подаємо.