Вкусное домашнее печенье — лучший десерт, который никогда не сравнится с магазинным. Чтобы не тратить много времени на приготовление и угодить всей семье, есть простые и быстрые рецепты печенья.

Как приготовить домашнее печенье за пять минут — читайте в нашем материале.

Рецепт домашнего печенья

Для приготовления быстрого лакомства, вам понадобится:

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мука — 170 гр;

— 170 гр; желтки — три шт;

— три шт; сливочное масло — 50 гр;

— 50 гр; сахар — 50 гр;

— 50 гр; соль ;

; ванилин ;

; разрыхлитель ;

; начинка — выбирайте, что любите (орехи, варенье, джем, ягоды, просто сахар).

Для начала растворите сахар и ванилин в желтках. Добавьте туда растопленное сливочное масло — предварительно его лучше положить в холодильник на несколько часов.

Теперь замесите тесто — добавьте муку и соль (по вкусу). Готовое тесто не должно липнуть к рукам. При необходимости добавьте больше муки.

Раскатайте тесто в тонкий пласт (около пяти-семи мм). Ножом или специальными формами разрежьте тесто, формируя будущее печенье.

Застелите форму для выпекания пергаментом и разложите печенье. Теперь можете добавить начинку — если вы выбрали орехи или сахар — просто засыпьте ими печенье. Если у вас жидкая начинка — сделайте в тесте небольшие ямки и положите туда варенье или потертые ягоды.

Выпекайте печенье в духовке при температуре 180 градусов около 5-10 минут.