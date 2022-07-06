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Как приготовить домашнее печенье за пять минут — пошаговый рецепт

6 июля 2022, 15:26
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить домашнее печенье за пять минут — пошаговый рецепт
Источник: Depositphotos

Вкусное домашнее печенье — лучший десерт, который никогда не сравнится с магазинным. Чтобы не тратить много времени на приготовление и угодить всей семье, есть простые и быстрые рецепты печенья.

Как приготовить домашнее печенье за пять минут — читайте в нашем материале.

Рецепт домашнего печенья

Для приготовления быстрого лакомства, вам понадобится:

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  • мука — 170 гр;
  • желтки — три шт;
  • сливочное масло — 50 гр;
  • сахар — 50 гр;
  • соль;
  • ванилин;
  • разрыхлитель;
  • начинка — выбирайте, что любите (орехи, варенье, джем, ягоды, просто сахар).

Для начала растворите сахар и ванилин в желтках. Добавьте туда растопленное сливочное масло — предварительно его лучше положить в холодильник на несколько часов.

Теперь замесите тесто — добавьте муку и соль (по вкусу). Готовое тесто не должно липнуть к рукам. При необходимости добавьте больше муки.

Раскатайте тесто в тонкий пласт (около пяти-семи мм). Ножом или специальными формами разрежьте тесто, формируя будущее печенье.

Застелите форму для выпекания пергаментом и разложите печенье. Теперь можете добавить начинку — если вы выбрали орехи или сахар — просто засыпьте ими печенье. Если у вас жидкая начинка — сделайте в тесте небольшие ямки и положите туда варенье или потертые ягоды.

Выпекайте печенье в духовке при температуре 180 градусов около 5-10 минут.

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здорова їжа Кулінарні рецепти
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