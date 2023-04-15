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Як прибрати затхлий запах з одягу: 5 швидких методів

15 Квітня 2023, 12:20
Анна Голішевська редакторка стрічки
Одяг
Джерело: Unsplash

Якщо ви хочете зберегти речі в хорошому стані якомога довше, необхідно стежити за станом тканини та відсутністю неприємного запаху.

Зуміти прибрати будь-який запах з одягу також важливо, як щодня приймати душ та міняти білизну. Як прибрати запах затхлості з одягу – читайте в матеріалі.

Як прибрати запах затхлості з одягу і чому він з’являється

  1. Одяг не до кінця висох. Випрані речі та білизну необхідно складати в шафу повністю сухими.
  2. Після прасування речі одразу прибрали до шафи. Дайте одягу час охолонути й тільки після цього складайте його в шафу.
  3. Чисті речі зберігаються разом із брудними. У результаті свіжий одяг набуває запаху брудного.
  4. Одяг довго зберігається у непровітрюваному місці. Місця зберігання одягу треба періодично провітрювати.

Як прибрати затхлий запах з одягу господарським милом: покрокова інструкція

  1. Намочіть водою одяг та намильте господарським милом із вивороту.
  2. Залишіть його в такому вигляді на 30 хв, а потім поперіть звичним способом.
  3. Важливо пам’ятати, що господарське мило не підходить для яскравих тканин, адже колір може потьмяніти.

Як вивести затхлий запах з одягу оцтом із содою

  1. Візьміть великий таз та налийте в нього теплу воду.
  2. Додайте туди 100-150 мл оцту та помістіть у нього брудний одяг.
  3. Залиште одяг замочуватися на кілька годин, а потім виперіть в пральній машині, підмішавши в пральний порошок кілька чайних ложок соди.

Як прибрати затхлий запах за допомогою солі: інструкція

  1. Розчиніть у склянці води 2 столові ложки солі та нанесіть на плями.
  2. Залишіть на 1-2 години.
  3. Виперіть одяг звичним способом і висушіть на свіжому повітрі.

Як прибрати затхлий запах з одягу без прання

  1. Спробуйте покласти одяг у морозилку на кілька годин.
  2. На дуже затхлі ділянки насипте соду та втріть у тканину. Залишіть на ніч.
  3. Вранці струсіть соду.
  4. Нанесіть на плями оцет. Висушіть одяг.

Затхлий запах та нотки цвілі з одягу: як позбутися – покрокова інструкція

  1. Помістіть річ у пральну машину, додайте стандартну кількість порошку.
  2. Після цього додайте у воду соду або оцет. Коли машина наповниться, влийте склянку цього розчину або наповніть відсік для рідкого мийного засобу.
  3. Повісьте одяг сушитися в місці, яке добре провітрюється.
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