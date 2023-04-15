Якщо ви хочете зберегти речі в хорошому стані якомога довше, необхідно стежити за станом тканини та відсутністю неприємного запаху.
Зуміти прибрати будь-який запах з одягу також важливо, як щодня приймати душ та міняти білизну. Як прибрати запах затхлості з одягу – читайте в матеріалі.
Як прибрати запах затхлості з одягу і чому він з’являється
- Одяг не до кінця висох. Випрані речі та білизну необхідно складати в шафу повністю сухими.
- Після прасування речі одразу прибрали до шафи. Дайте одягу час охолонути й тільки після цього складайте його в шафу.
- Чисті речі зберігаються разом із брудними. У результаті свіжий одяг набуває запаху брудного.
- Одяг довго зберігається у непровітрюваному місці. Місця зберігання одягу треба періодично провітрювати.
Як прибрати затхлий запах з одягу господарським милом: покрокова інструкція
- Намочіть водою одяг та намильте господарським милом із вивороту.
- Залишіть його в такому вигляді на 30 хв, а потім поперіть звичним способом.
- Важливо пам’ятати, що господарське мило не підходить для яскравих тканин, адже колір може потьмяніти.
Як вивести затхлий запах з одягу оцтом із содою
- Візьміть великий таз та налийте в нього теплу воду.
- Додайте туди 100-150 мл оцту та помістіть у нього брудний одяг.
- Залиште одяг замочуватися на кілька годин, а потім виперіть в пральній машині, підмішавши в пральний порошок кілька чайних ложок соди.
Як прибрати затхлий запах за допомогою солі: інструкція
- Розчиніть у склянці води 2 столові ложки солі та нанесіть на плями.
- Залишіть на 1-2 години.
- Виперіть одяг звичним способом і висушіть на свіжому повітрі.
Як прибрати затхлий запах з одягу без прання
- Спробуйте покласти одяг у морозилку на кілька годин.
- На дуже затхлі ділянки насипте соду та втріть у тканину. Залишіть на ніч.
- Вранці струсіть соду.
- Нанесіть на плями оцет. Висушіть одяг.
Затхлий запах та нотки цвілі з одягу: як позбутися – покрокова інструкція
- Помістіть річ у пральну машину, додайте стандартну кількість порошку.
- Після цього додайте у воду соду або оцет. Коли машина наповниться, влийте склянку цього розчину або наповніть відсік для рідкого мийного засобу.
- Повісьте одяг сушитися в місці, яке добре провітрюється.
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