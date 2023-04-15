Якщо ви хочете зберегти речі в хорошому стані якомога довше, необхідно стежити за станом тканини та відсутністю неприємного запаху.

Зуміти прибрати будь-який запах з одягу також важливо, як щодня приймати душ та міняти білизну. Як прибрати запах затхлості з одягу – читайте в матеріалі.

Як прибрати запах затхлості з одягу і чому він з’являється

Одяг не до кінця висох. Випрані речі та білизну необхідно складати в шафу повністю сухими. Після прасування речі одразу прибрали до шафи. Дайте одягу час охолонути й тільки після цього складайте його в шафу. Чисті речі зберігаються разом із брудними. У результаті свіжий одяг набуває запаху брудного. Одяг довго зберігається у непровітрюваному місці. Місця зберігання одягу треба періодично провітрювати.

Як прибрати затхлий запах з одягу господарським милом: покрокова інструкція

Намочіть водою одяг та намильте господарським милом із вивороту. Залишіть його в такому вигляді на 30 хв, а потім поперіть звичним способом. Важливо пам’ятати, що господарське мило не підходить для яскравих тканин, адже колір може потьмяніти.

Як вивести затхлий запах з одягу оцтом із содою

Візьміть великий таз та налийте в нього теплу воду. Додайте туди 100-150 мл оцту та помістіть у нього брудний одяг. Залиште одяг замочуватися на кілька годин, а потім виперіть в пральній машині, підмішавши в пральний порошок кілька чайних ложок соди.

Як прибрати затхлий запах за допомогою солі: інструкція

Розчиніть у склянці води 2 столові ложки солі та нанесіть на плями. Залишіть на 1-2 години. Виперіть одяг звичним способом і висушіть на свіжому повітрі.

Як прибрати затхлий запах з одягу без прання

Спробуйте покласти одяг у морозилку на кілька годин. На дуже затхлі ділянки насипте соду та втріть у тканину. Залишіть на ніч. Вранці струсіть соду. Нанесіть на плями оцет. Висушіть одяг.

Затхлий запах та нотки цвілі з одягу: як позбутися – покрокова інструкція

Помістіть річ у пральну машину, додайте стандартну кількість порошку. Після цього додайте у воду соду або оцет. Коли машина наповниться, влийте склянку цього розчину або наповніть відсік для рідкого мийного засобу. Повісьте одяг сушитися в місці, яке добре провітрюється.