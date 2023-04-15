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Как убрать затхлый запах с одежды: 5 быстрых методов

15 апреля 2023, 12:20
Анна Голишевская редактор ленты
Одяг
Источник: Unsplash

Если вы хотите сохранить вещи в хорошем состоянии как можно дольше, необходимо следить за состоянием ткани и отсутствием неприятного запаха.

Суметь убрать любой запах с одежды также важно, как ежедневно принимать душ и менять белье. Как убрать запах затхлости с одежды – читайте в материале.

Как убрать запах затхлости с одежды и почему он появляется

  1. Одежда не до конца высохла. Постиранные вещи и белье необходимо убирать в шкаф полностью сухими.
  2. После глажки вещи сразу убрали в шкаф. Дайте одежде время остыть и только после этого складывайте ее в шкаф.
  3. Чистые вещи хранятся вместе с грязными. В итоге свежая одежда приобретает запах грязной.
  4. Одежда долго хранится в непроветриваемом месте. Места хранения одежды надо периодически проветривать.

Как убрать затхлый запах с одежды хозяйственным мылом: пошаговая инструкция

  1. Намочите водой одежду и намыль хозяйственным мылом с изнанки.
  2. Оставьте ее в таком виде на полчаса, а затем постирай привычным способом.
  3. Важно помнить, что хозяйственное мыло не подходит для ярких тканей. Цвет может потускнеть.

Как вывести затхлый запах с одежды уксусом с содой

  1. Возьмите большой таз и налейте в него теплую воду.
  2. Добавьте туда 100−150 мл уксуса и поместите в него грязную одежду.
  3. Оставьте одежду замачиваться на несколько часов, а затем постирайте в стиральной машине, подмешав в стиральный порошок несколько чайных ложек соды.

Как убрать затхлый запах с помощью соли: инструкция

  1. Растворите в стакане воды 2 столовые ложки соли и нанесите на пятна.
  2. Оставьте на 1−2 часа.
  3. Постирайте одежду привычным способом и высушите на свежем воздухе.

Как убрать затхлый запах с одежды без стирки

  1. Попробуйте положить одежду в морозилку на несколько часов.
  2. На очень затхлые участки насыпьте соду и вотрите в ткань. Оставьте на ночь.
  3. Утром стряхните соду.
  4. Нанесите на пятна уксус. Высушите одежду.

Как убрать затхлый запах и нотки плесени с одежды: пошаговая инструкция

  1. Поместите вещь в стиральную машину, добавьте стандартное количество порошка.
  2. Добавьте в воду соду или уксус. Когда машинка наполнится, влейте стакан этого раствора или наполните им отсек для жидкого моющего средства.
  3. Повесьте одежду сушиться в хорошо проветриваемом месте.
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