Если вы хотите сохранить вещи в хорошем состоянии как можно дольше, необходимо следить за состоянием ткани и отсутствием неприятного запаха.
Суметь убрать любой запах с одежды также важно, как ежедневно принимать душ и менять белье. Как убрать запах затхлости с одежды – читайте в материале.
Как убрать запах затхлости с одежды и почему он появляется
- Одежда не до конца высохла. Постиранные вещи и белье необходимо убирать в шкаф полностью сухими.
- После глажки вещи сразу убрали в шкаф. Дайте одежде время остыть и только после этого складывайте ее в шкаф.
- Чистые вещи хранятся вместе с грязными. В итоге свежая одежда приобретает запах грязной.
- Одежда долго хранится в непроветриваемом месте. Места хранения одежды надо периодически проветривать.
Как убрать затхлый запах с одежды хозяйственным мылом: пошаговая инструкция
- Намочите водой одежду и намыль хозяйственным мылом с изнанки.
- Оставьте ее в таком виде на полчаса, а затем постирай привычным способом.
- Важно помнить, что хозяйственное мыло не подходит для ярких тканей. Цвет может потускнеть.
Как вывести затхлый запах с одежды уксусом с содой
- Возьмите большой таз и налейте в него теплую воду.
- Добавьте туда 100−150 мл уксуса и поместите в него грязную одежду.
- Оставьте одежду замачиваться на несколько часов, а затем постирайте в стиральной машине, подмешав в стиральный порошок несколько чайных ложек соды.
Как убрать затхлый запах с помощью соли: инструкция
- Растворите в стакане воды 2 столовые ложки соли и нанесите на пятна.
- Оставьте на 1−2 часа.
- Постирайте одежду привычным способом и высушите на свежем воздухе.
Как убрать затхлый запах с одежды без стирки
- Попробуйте положить одежду в морозилку на несколько часов.
- На очень затхлые участки насыпьте соду и вотрите в ткань. Оставьте на ночь.
- Утром стряхните соду.
- Нанесите на пятна уксус. Высушите одежду.
Как убрать затхлый запах и нотки плесени с одежды: пошаговая инструкция
- Поместите вещь в стиральную машину, добавьте стандартное количество порошка.
- Добавьте в воду соду или уксус. Когда машинка наполнится, влейте стакан этого раствора или наполните им отсек для жидкого моющего средства.
- Повесьте одежду сушиться в хорошо проветриваемом месте.
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