Як прибрати запах жиру з одягу

Запах жиру може бути досить неприємним та складним у видаленні. Ви можете зіткнутися з цією проблемою під час приготування їжі або після довгого перебування поряд зі стравами з великою кількістю жиру.

Але не засмучуйтеся! Існує спосіб видалити цей неприємний аромат з одягу. У цій покроковій інструкції ми допоможемо видалити запах жиру з вашого одягу, і повернути йому свіжість і приємний аромат.

Перевіряємо мітки з інструкціями з прання на вашому одязі. Якщо після покупки речі ви не відрізали етикетку, перевірте її, а саме пункт, в якому йдеться про прання. Це робиться для того, щоб не зіпсувати речі під час процедури.

Замочуємо річ у спеціальному розчині. Для того, щоб позбутись неприємного запаху, візьміть будь-яку ємкість в яку з легкістю поміщається ваш одяг. Налийте воду та додайте 2 столові ложки прального порошку. Додатково можна долити оцет: 20 мл в 5 л мильної води. Одяг треба тримати в ємкості годину.

Кидаємо одяг у пральну машинку. Покладіть одяг у пральну машину та додайте дозу прального засобу, який ви зазвичай використовуєте для відповідного типу тканини. Не додавайте більше, ніж рекомендовано, щоб уникнути розводів.