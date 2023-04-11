Як прибрати запах жиру з одягу

Запах жиру може бути досить неприємним та складним у видаленні. Ви можете зіткнутися з цією проблемою під час приготування їжі або після довгого перебування поряд зі стравами з великою кількістю жиру.
Але не засмучуйтеся! Існує спосіб видалити цей неприємний аромат з одягу. У цій покроковій інструкції ми допоможемо видалити запах жиру з вашого одягу, і повернути йому свіжість і приємний аромат.
Перевіряємо мітки з інструкціями з прання на вашому одязі.
Якщо після покупки речі ви не відрізали етикетку, перевірте її, а саме пункт, в якому йдеться про прання. Це робиться для того, щоб не зіпсувати речі під час процедури.
Замочуємо річ у спеціальному розчині.
Для того, щоб позбутись неприємного запаху, візьміть будь-яку ємкість в яку з легкістю поміщається ваш одяг. Налийте воду та додайте 2 столові ложки прального порошку. Додатково можна долити оцет: 20 мл в 5 л мильної води. Одяг треба тримати в ємкості годину.
Кидаємо одяг у пральну машинку.
Покладіть одяг у пральну машину та додайте дозу прального засобу, який ви зазвичай використовуєте для відповідного типу тканини. Не додавайте більше, ніж рекомендовано, щоб уникнути розводів.
Сушимо речі.
Після завершення прання, витягніть ваш одяг і повісьте на свіжому повітрі, щоб запах точно зник назавжди.
Ці кроки можуть допомогти вам ефективно видалити запах жиру з вашого одягу. Якщо запах продовжує залишатися, вам може довестися повторити процес ще раз, або звернутися до професіонала.