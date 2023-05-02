Прогрес не стоїть на місці, і одним з його проявів для домогосподарок є поява різноманітної побутової техніки, яка володіє в порівнянні з попередньою масою корисних властивостей.

Наприклад, на зміну масивним плитам прийшли електроплити. Та попри те, що вони мають безліч переваг і мають гарний вигляд, на них теж залишаються подряпини від недбалого користування або різних випадковостей. Як прибрати подряпини з електроплити – читайте в матеріалі.

Що не можна робити при очищенні електроплит

Часто господарки допускаються таких помилок:

Нехтують елементарними правилами побутової безпеки. В такому випадку мається на увазі, що мити плиту слід тільки після її повного охолодження, що не дасть вам обпектися. Крім того, мити поверхню варто, тільки використовуючи при цьому рукавички для захисту шкіри рук від хімічних речовин мийних засобів. Не можна чистити плиту металевими дротяними губками та грубими абразивними сумішами. Тим більше не слід використовувати ножі, грубі скребки та інші дряпають поверхню предмети.

Які засоби та інструменти використовувати для того, аби позбутися подряпин на електроплиті

М’які губки та ганчірки. Вони мають бути спеціальними, для очищення вручений поверхні. Завжди тримайте їх у сухому та чистому місці. Можна використовувати ганчірки з мікрофібри й меламінові губки. Спеціальні скребки для подібної поверхні. Ніякий інший предмет, а тим більше ніж, ложка або паличка, не замінять вам по ефективності цей інструмент. Можна купити у спеціалізованому магазині якісний пластиковий скребок. Спеціальні рідини для видалення плям та подряпин. Вони не містять агресивних абразивних частинок, мають у своєму складі речовини, що розщеплюють жир, розм’якшують наліт, зручні у використанні. Як правило, такі засоби необхідно нанести на поверхню на кілька хвилин, після чого змити водою.

Як прибрати подряпини з електроплити: ТОП-3 засоби

Паста (зубна). Якщо немає великих подряпин, можете спробувати спосіб із зубною пастою. Вона повинна бути білосніжною, із вмістом соди. Просто нанесіть пасту на варильну поверхню, витримайте кілька хвилин і протріть плиту сухою ганчіркою. Паста для полірування металу. До її складу входить оксид церію, який усуває навіть глибокі пошкодження. Для того, щоб скористатися способом, обробіть засобом пошкоджене місце і добре потріть ганчіркою. Зачекайте 1 хвилину і зніміть залишки пасти з поверхні. Полірувальна паста може усунути навіть глибокі пошкодження. Сода. Це – доволі сприятливий засіб для догляду за плитою. Регулярно мийте варильну панель із невеликою кількістю соди, змішаною з водою. Ця паста полірує поверхню і попереджає появу подряпин.