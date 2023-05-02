Праска, як і будь-який прилад, потребує догляду. Із часом навіть у найдорожчої моделі підошва покривається накипом і нагаром. Такі забруднення можна вивести в домашніх умовах за допомогою звичайної харчової солі.

Кристали солі не мають шкідливих хімічних речовин і не залишають слідів на одязі.

Як почистити праску сіллю, розповідають Факти ICTV.

Як почистити праску сухою сіллю

Для цього способу потрібно:

сіль – 3 ст. л.;

шматок тканини (потім його потрібно викинути) або аркуш білого паперу.

Послідовність дій:

Спершу потрібно ввімкнути праску на максимальний температурний режим. Прослідкуйте, щоб функція відпарювання була відключена. Нанесіть на тканину або папір рівномірний шар солі. Повільно проведіть праскою по солі. Якщо кристали солі забруднилися, потрібно замінити на інші. Коли праска стане чистою, необхідно протерти її сухою ганчіркою.

Як почистити праску соляним розчином

Для цього способу потрібно:

сіль – 1 ст. л.;

біла тканина;

оцет 9% – 2 ст. л.

Послідовність дій:

Змішайте оцет і сіль. Нагрійте праску до максимальної температури і вимкніть з розетки. Нанесіть шматком тканини розчин на підошву праски і залиште на 3 хвилини. Видаліть ганчіркою розм’яклий нагар. Далі необхідно протерти поверхню чистою водою.

Як почистити праску сіллю і парафіном

Для цього способу потрібно:

сіль;

свічка;

терка;

кілька аркушів паперу або біла тканина.

Послідовність дій:

На тканину або папір потрібно натерти свічку і рівномірно розподілити по поверхні. Засипте парафіновий шар сіллю. Праску необхідно нагріти до максимальної температури. Далі потрібно покласти праску на тканину або папір із парафіном і залишити на 5 хвилин. Також можна поводити праскою по цій тканині, щоб отримати кращий результат. У кінці процедури потрібно протерти підошву приладу чистою ганчіркою.

Як почистити праску сіллю та аспірином

Для цього способу потрібно:

таблетки аспірину – 5 шт.;

сіль – 1 ст. л.;

вода;

Послідовність дій: