Праска, як і будь-який прилад, потребує догляду. Із часом навіть у найдорожчої моделі підошва покривається накипом і нагаром. Такі забруднення можна вивести в домашніх умовах за допомогою звичайної харчової солі.
Кристали солі не мають шкідливих хімічних речовин і не залишають слідів на одязі.
Як почистити праску сіллю, розповідають Факти ICTV.
Як почистити праску сухою сіллю
Для цього способу потрібно:
- сіль – 3 ст. л.;
- шматок тканини (потім його потрібно викинути) або аркуш білого паперу.
Послідовність дій:
- Спершу потрібно ввімкнути праску на максимальний температурний режим.
- Прослідкуйте, щоб функція відпарювання була відключена.
- Нанесіть на тканину або папір рівномірний шар солі.
- Повільно проведіть праскою по солі.
- Якщо кристали солі забруднилися, потрібно замінити на інші.
- Коли праска стане чистою, необхідно протерти її сухою ганчіркою.
Як почистити праску соляним розчином
Для цього способу потрібно:
- сіль – 1 ст. л.;
- біла тканина;
- оцет 9% – 2 ст. л.
Послідовність дій:
- Змішайте оцет і сіль.
- Нагрійте праску до максимальної температури і вимкніть з розетки.
- Нанесіть шматком тканини розчин на підошву праски і залиште на 3 хвилини.
- Видаліть ганчіркою розм’яклий нагар.
- Далі необхідно протерти поверхню чистою водою.
Як почистити праску сіллю і парафіном
Для цього способу потрібно:
- сіль;
- свічка;
- терка;
- кілька аркушів паперу або біла тканина.
Послідовність дій:
- На тканину або папір потрібно натерти свічку і рівномірно розподілити по поверхні.
- Засипте парафіновий шар сіллю.
- Праску необхідно нагріти до максимальної температури.
- Далі потрібно покласти праску на тканину або папір із парафіном і залишити на 5 хвилин.
- Також можна поводити праскою по цій тканині, щоб отримати кращий результат.
- У кінці процедури потрібно протерти підошву приладу чистою ганчіркою.
Як почистити праску сіллю та аспірином
Для цього способу потрібно:
- таблетки аспірину – 5 шт.;
- сіль – 1 ст. л.;
- вода;
Послідовність дій:
- Спершу потрібно потовкти аспірин так, щоб утворився порошок.
- Змішайте сіль із аспірином.
- Додайте води, щоб утворилася каша.
- Залиште на підошві на 5 хвилин.
- В кінці необхідно очистити поверхню приладу чистою тканиною.