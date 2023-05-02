Прогресс не стоит на месте, и одним из его проявлений для домохозяек является появление разнообразной бытовой техники, обладающей по сравнению с предыдущей массой полезных свойств. К примеру, на смену массивным плитам пришли электроплиты.

Но несмотря на то, что они имеют множество преимуществ и выглядят хорошо, на них тоже остаются царапины от небрежного пользования или разных случайностей. Как убрать царапины из электроплиты – читайте в материале.

Что нельзя делать при очистке электроплит

Часто хозяйки допускают следующие ошибки:

Пренебрегают элементарными правилами бытовой безопасности. В таком случае подразумевается, что мыть плиту следует только после ее полного охлаждения, что не даст вам обжечься. Кроме того, мыть поверхность следует, только используя при этом перчатки для защиты кожи рук от химических веществ моющих средств. Нельзя чистить плиту металлическими проволочными губками и грубыми абразивными смесями. Тем более не следует использовать ножи, грубые скребки и другие царапающие поверхность предметы.

Какие средства и инструменты использовать для того, чтобы избавиться от царапин на электроплите

Мягкие губки и тряпки. Они должны быть специальными, для очистки врученной поверхности. Держите их в сухом и чистом месте. Можно использовать тряпки из микрофибры и меламиновые губки. Специальные скребки для подобной поверхности. Никакой другой предмет, а тем более чем, ложка или палочка, не заменят вам по эффективности этот инструмент. Можно купить в специализированном магазине высококачественный пластиковый скребок. Специальные жидкости для удаления пятен и царапин. Они не содержат агрессивных абразивных частиц, содержат вещества, расщепляющие жир, размягчающие налет, удобные в использовании. Как правило, такие средства следует нанести на поверхность на несколько минут, после чего смыть водой.

Как убрать царапины из электроплиты: ТОП-3 средства

Паста (зубная). Если нет больших царапин, можете попробовать способ с зубной пастой. Она должна быть белой, с содержанием соды. Просто нанесите пасту на варочную поверхность, выдержите несколько минут и протрите плиту сухой тряпкой. Паста для полировки металла. В ее состав входит оксид церия, устраняющий даже глубокие повреждения. Для того чтобы воспользоваться способом, обработайте средством поврежденное место и хорошо потрите тряпкой. Подождите 1 минуту и снимите остатки пасты с поверхности. Полировальная паста может устранить даже глубокие повреждения. Сода. Это довольно благоприятное средство по уходу за плитой. Регулярно мойте варочную панель с небольшим количеством соды, смешанной с водой. Эта паста полирует поверхность и предупреждает появление царапин.