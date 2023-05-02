Прогресс не стоит на месте, и одним из его проявлений для домохозяек является появление разнообразной бытовой техники, обладающей по сравнению с предыдущей массой полезных свойств. К примеру, на смену массивным плитам пришли электроплиты.
Но несмотря на то, что они имеют множество преимуществ и выглядят хорошо, на них тоже остаются царапины от небрежного пользования или разных случайностей. Как убрать царапины из электроплиты – читайте в материале.
Что нельзя делать при очистке электроплит
Часто хозяйки допускают следующие ошибки:
- Пренебрегают элементарными правилами бытовой безопасности. В таком случае подразумевается, что мыть плиту следует только после ее полного охлаждения, что не даст вам обжечься.
- Кроме того, мыть поверхность следует, только используя при этом перчатки для защиты кожи рук от химических веществ моющих средств.
- Нельзя чистить плиту металлическими проволочными губками и грубыми абразивными смесями. Тем более не следует использовать ножи, грубые скребки и другие царапающие поверхность предметы.
Какие средства и инструменты использовать для того, чтобы избавиться от царапин на электроплите
- Мягкие губки и тряпки. Они должны быть специальными, для очистки врученной поверхности. Держите их в сухом и чистом месте. Можно использовать тряпки из микрофибры и меламиновые губки.
- Специальные скребки для подобной поверхности. Никакой другой предмет, а тем более чем, ложка или палочка, не заменят вам по эффективности этот инструмент. Можно купить в специализированном магазине высококачественный пластиковый скребок.
- Специальные жидкости для удаления пятен и царапин. Они не содержат агрессивных абразивных частиц, содержат вещества, расщепляющие жир, размягчающие налет, удобные в использовании. Как правило, такие средства следует нанести на поверхность на несколько минут, после чего смыть водой.
Как убрать царапины из электроплиты: ТОП-3 средства
- Паста (зубная). Если нет больших царапин, можете попробовать способ с зубной пастой. Она должна быть белой, с содержанием соды. Просто нанесите пасту на варочную поверхность, выдержите несколько минут и протрите плиту сухой тряпкой.
- Паста для полировки металла. В ее состав входит оксид церия, устраняющий даже глубокие повреждения. Для того чтобы воспользоваться способом, обработайте средством поврежденное место и хорошо потрите тряпкой. Подождите 1 минуту и снимите остатки пасты с поверхности. Полировальная паста может устранить даже глубокие повреждения.
- Сода. Это довольно благоприятное средство по уходу за плитой. Регулярно мойте варочную панель с небольшим количеством соды, смешанной с водой. Эта паста полирует поверхность и предупреждает появление царапин.