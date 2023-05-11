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Як правильно зберігати сумки, щоб не пошкодити – поради

11 Травня 2023, 18:31
Асоян Каріна редакторка стрічки
як зберігати сумки
Джерело: Unsplash

При неправильному зберіганні сумки втрачають свій зовнішній вигляд: можуть зʼявитися подряпини, затхлий запах, плями, змінитися колір тощо.

Тому варто попіклуватися і підготувати місце, де ваші аксесуари будуть безпечно зберігатися.

Як зберігати сумки

Щоб сумки не втрачали свого вигляду, варто дотримуватися простих порад.

  1. Перед тим як поставити аксесуар у шафу, витягніть з нього весь вміст. Ремені потрібно зняти і покласти на дно сумки.
  2. Упаковуйте аксесуари у спеціальні тканинні чохли з мʼякої тканини. Вони захищають вироби від пилу, вологи тощо.
  3. Якщо на одній із сумок є обʼємна металева фурнітура, загорніть її і заклейте, щоб вона не пошкодила інші вироби.
  4. Не використовуйте звичайні пакети для шкіряних і замшевих аксесуарів, адже тоді вони будуть пахнути затхлим.
  5. Каркасні сумки треба наповнювати мʼякими речами, щоб вони не втратили форми.
  6. Вироби потрібно зберігати далеко від вологих і теплих місць.
  7. Щоб уникнути запаху сирості, в кожну сумку кладіть пакети із силікагелем.

Де зберігати сумки

  1. Зберігати сумки можна і в звичайній шафі. Оптимально для цього підходять верхня полиця і простір внизу.
  2. Тканинні шухлядки допоможуть заощадити місце на полицях. Вони можуть кріпитися на двері або ж стояти як окрема шафа.
  3. Зберігати сумки також можна в коробках. Для зручності обирають прозорі, щоб швидко знайти конкретний виріб. Так ваші аксесуари не помнуться і не припадуть пилом.
  4. Практичним рішенням є вішалки і гачки. Їх можна зберігати як всередині шафи, так і кріпити ззовні.
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