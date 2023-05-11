11 Травня 2023, 18:31 Асоян Каріна редакторка стрічки

При неправильному зберіганні сумки втрачають свій зовнішній вигляд: можуть зʼявитися подряпини, затхлий запах, плями, змінитися колір тощо. Тому варто попіклуватися і підготувати місце, де ваші аксесуари будуть безпечно зберігатися. Як зберігати сумки Щоб сумки не втрачали свого вигляду, варто дотримуватися простих порад. Перед тим як поставити аксесуар у шафу, витягніть з нього весь вміст. Ремені потрібно зняти і покласти на дно сумки. Упаковуйте аксесуари у спеціальні тканинні чохли з мʼякої тканини. Вони захищають вироби від пилу, вологи тощо. Якщо на одній із сумок є обʼємна металева фурнітура, загорніть її і заклейте, щоб вона не пошкодила інші вироби. Не використовуйте звичайні пакети для шкіряних і замшевих аксесуарів, адже тоді вони будуть пахнути затхлим. Каркасні сумки треба наповнювати мʼякими речами, щоб вони не втратили форми. Вироби потрібно зберігати далеко від вологих і теплих місць. Щоб уникнути запаху сирості, в кожну сумку кладіть пакети із силікагелем. Де зберігати сумки Зберігати сумки можна і в звичайній шафі. Оптимально для цього підходять верхня полиця і простір внизу. Тканинні шухлядки допоможуть заощадити місце на полицях. Вони можуть кріпитися на двері або ж стояти як окрема шафа. Зберігати сумки також можна в коробках. Для зручності обирають прозорі, щоб швидко знайти конкретний виріб. Так ваші аксесуари не помнуться і не припадуть пилом. Практичним рішенням є вішалки і гачки. Їх можна зберігати як всередині шафи, так і кріпити ззовні. Читайте також: Як зберігати джинси в шафі, щоб вони не займали багато місця – поради

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