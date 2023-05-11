При неправильному зберіганні сумки втрачають свій зовнішній вигляд: можуть зʼявитися подряпини, затхлий запах, плями, змінитися колір тощо.
Тому варто попіклуватися і підготувати місце, де ваші аксесуари будуть безпечно зберігатися.
Як зберігати сумки
Щоб сумки не втрачали свого вигляду, варто дотримуватися простих порад.
- Перед тим як поставити аксесуар у шафу, витягніть з нього весь вміст. Ремені потрібно зняти і покласти на дно сумки.
- Упаковуйте аксесуари у спеціальні тканинні чохли з мʼякої тканини. Вони захищають вироби від пилу, вологи тощо.
- Якщо на одній із сумок є обʼємна металева фурнітура, загорніть її і заклейте, щоб вона не пошкодила інші вироби.
- Не використовуйте звичайні пакети для шкіряних і замшевих аксесуарів, адже тоді вони будуть пахнути затхлим.
- Каркасні сумки треба наповнювати мʼякими речами, щоб вони не втратили форми.
- Вироби потрібно зберігати далеко від вологих і теплих місць.
- Щоб уникнути запаху сирості, в кожну сумку кладіть пакети із силікагелем.
Де зберігати сумки
- Зберігати сумки можна і в звичайній шафі. Оптимально для цього підходять верхня полиця і простір внизу.
- Тканинні шухлядки допоможуть заощадити місце на полицях. Вони можуть кріпитися на двері або ж стояти як окрема шафа.
- Зберігати сумки також можна в коробках. Для зручності обирають прозорі, щоб швидко знайти конкретний виріб. Так ваші аксесуари не помнуться і не припадуть пилом.
- Практичним рішенням є вішалки і гачки. Їх можна зберігати як всередині шафи, так і кріпити ззовні.