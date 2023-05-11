При неправильном хранении сумки теряют свой внешний вид: могут появиться царапины, затхлый запах, пятна, поменяться цвет и тому подобное.
Поэтому стоит позаботиться и подготовить место, где ваши аксессуары будут безопасно храниться.
Как хранить сумки
Чтобы сумки не теряли своего вида, следует придерживаться простых советов.
- Перед тем как отправить аксессуар в шкаф, извлеките из него все содержимое. Ремни нужно снять и положить на дно сумки.
- Упакуйте аксессуары в специальные тканевые чехлы из мягкой ткани. Они защищают изделия от пыли, влаги и прочего.
- Если на одной из сумок есть объемная металлическая фурнитура, заверните ее и заклейте, чтобы она не повредила другие изделия.
- Не используйте обычные пакеты для кожаных и замшевых аксессуаров, ведь тогда они будут пахнуть затхлым.
- Каркасные сумки следует наполнять мягкими вещами, чтобы они не потеряли форму.
- Изделия нужно хранить подальше от влажных и теплых мест.
- Чтобы избежать запаха сырости, в каждую сумку кладите пакеты с силикагелем.
Где хранить сумки
- Хранить сумки можно и в обычном шкафу. Оптимально для этого подходит верхняя полка и пространство внизу.
- Тканевые ящички помогут сэкономить место на полках. Они могут крепиться на двери или же стоять как отдельный шкаф.
- Хранить сумки также можно в коробках. Для удобства выбирают прозрачные, чтобы быстро найти конкретное изделие. Благодаря этому способу ваши аксессуары не помнутся и не припадут пылью.
- Практичным решением являются вешалки и крючки. Их можно хранить как внутри шкафа, так и крепить снаружи.