При неправильном хранении сумки теряют свой внешний вид: могут появиться царапины, затхлый запах, пятна, поменяться цвет и тому подобное.

Поэтому стоит позаботиться и подготовить место, где ваши аксессуары будут безопасно храниться.

Как хранить сумки

Чтобы сумки не теряли своего вида, следует придерживаться простых советов.

Перед тем как отправить аксессуар в шкаф, извлеките из него все содержимое. Ремни нужно снять и положить на дно сумки. Упакуйте аксессуары в специальные тканевые чехлы из мягкой ткани. Они защищают изделия от пыли, влаги и прочего. Если на одной из сумок есть объемная металлическая фурнитура, заверните ее и заклейте, чтобы она не повредила другие изделия. Не используйте обычные пакеты для кожаных и замшевых аксессуаров, ведь тогда они будут пахнуть затхлым. Каркасные сумки следует наполнять мягкими вещами, чтобы они не потеряли форму. Изделия нужно хранить подальше от влажных и теплых мест. Чтобы избежать запаха сырости, в каждую сумку кладите пакеты с силикагелем.

Где хранить сумки