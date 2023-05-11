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Как правильно хранить сумки, чтобы не повредить — советы

11 мая 2023, 18:31
Асоян Карина редактор ленты
як зберігати сумки
Источник: Unsplash

При неправильном хранении сумки теряют свой внешний вид: могут появиться царапины, затхлый запах, пятна, поменяться цвет и тому подобное.

Поэтому стоит позаботиться и подготовить место, где ваши аксессуары будут безопасно храниться.

Как хранить сумки

Чтобы сумки не теряли своего вида, следует придерживаться простых советов.

  1. Перед тем как отправить аксессуар в шкаф, извлеките из него все содержимое. Ремни нужно снять и положить на дно сумки.
  2. Упакуйте аксессуары в специальные тканевые чехлы из мягкой ткани. Они защищают изделия от пыли, влаги и прочего.
  3. Если на одной из сумок есть объемная металлическая фурнитура, заверните ее и заклейте, чтобы она не повредила другие изделия.
  4. Не используйте обычные пакеты для кожаных и замшевых аксессуаров, ведь тогда они будут пахнуть затхлым.
  5. Каркасные сумки следует наполнять мягкими вещами, чтобы они не потеряли форму.
  6. Изделия нужно хранить подальше от влажных и теплых мест.
  7. Чтобы избежать запаха сырости, в каждую сумку кладите пакеты с силикагелем.

Где хранить сумки

  1. Хранить сумки можно и в обычном шкафу. Оптимально для этого подходит верхняя полка и пространство внизу.
  2. Тканевые ящички помогут сэкономить место на полках. Они могут крепиться на двери или же стоять как отдельный шкаф.
  3. Хранить сумки также можно в коробках. Для удобства выбирают прозрачные, чтобы быстро найти конкретное изделие. Благодаря этому способу ваши аксессуары не помнутся и не припадут пылью.
  4. Практичным решением являются вешалки и крючки. Их можно хранить как внутри шкафа, так и крепить снаружи.
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