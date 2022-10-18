Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей запаслися гречкою, яку необхідно десь зберігати.

Мало хто знає, як правильно зберігати гречку, і в яких умовах це потрібно робити.

Важливо, щоби крупа не втратила за деякий час свої корисні властивості. Правила зберігання гречки читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Гречана крупа зберігається досить довго. Якщо ви хочете збільшити термін придатності, її потрібно ставити в холодильну камеру.

Термін придатності крупи – 1 рік. Її потрібно зберігати в сухому місці (найкраще – у скляній банці).

Якщо тримати її у волозі, вона може стати сирою, і у крупі ви зрештою знайдете комах.

Зберігати гречку поруч із рисовою крупою не можна. Так крупи можуть насититися вологою та запахом.

Як зберігати гречку:

у світлому приміщенні зберігати гречку не можна;

її потрібно помістити у герметичну банку;

раз на тиждень треба перевіряти крупи;

її потрібно ставити на нижні полиці;

із сухофруктами зберігати гречку теж не можна;

якщо у вас є кілька кілограмів гречки, перед тим як її готувати, варто кілька хвилин підігріти її в духовці на 70 градусів. Так знищуються личинки комах.

Як правильно зберігати гречку

Важливо оглянути упаковку крупи у супермаркеті. Вона має бути без пошкоджень та вологи. Найкраще вибирати гречку без великих малюнків, щоб через прозоре пакування побачити, в якому вигляді крупа.

Обов’язково перегляньте терміни придатності.

Якщо крупа розсипна, потрібно придивитися уважніше (щоб не було жуків та бруду). Якщо ви не їсте крупу часто, багато її брати не потрібно.

Гречка дуже багата на різні корисні речовини. У ній є різні мікроелементи.

Наприклад, залізо, фосфор, йод та цинк. Також вона містить органічні кислоти (лимонні, яблучні, щавлеві).

І безліч вітамінів (В, Р тощо). Щоб зберегти корисні властивості крупи, перед тим як пересипати її з пакета в банку, просушіть у духовці.

Використовуйте мінімальну температуру.

Щоб відштовхнути жучків, у банку покладіть часник та лавровий лист.