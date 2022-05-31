Як зберігати зелень у холодильнику

Як зберігати петрушку, кріп та іншу зелень у холодильнику, щоб вона залишалася свіжою якомога довше – далі в нашому матеріалі.

Ємності з водою

Після покупки зелень необхідно поставити в ємність із холодною водою та загорнути в поліетиленовий пакет. Поставте зелень у холодильник на нижню полицю.

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Пакет

Побризкайте зелень холодною водою і покладіть у поліетиленовий пакет. Зберігати у такий спосіб теж необхідно в холодильнику на нижній полиці.

Вакумна упаковка

Для зберігання зелені в холодильнику можна використовувати вакуумні контейнери або упаковку. За відсутності кисню зелень збереже довшу свіжість.

Скільки може зберігатися зелень у холодильнику

У поліетиленовому пакеті її можна зберігати до 7 днів. Але зверніть увагу, що деякі види зелені, такі як кінза, можуть зберігатися до трьох днів. Загалом, краще зберігати зелень трохи більше 2-3 днів, оскільки за більшого терміну вона втрачає корисні речовини.

Якщо ви плануєте зберігати зелень довше, її необхідно добре помити та висушити, видалити стебла і нарізати дрібно. Додайте сіль у співвідношенні на 100 г зелені 20 г солі та складіть у банку, яку можна закрити щільно кришкою. Таку заправку можна використовувати для різних страв, вона може зберігатися в холодильнику до 30 днів.