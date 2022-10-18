После полномасштабного вторжения России в Украину многие люди запаслись гречкой, которую необходимо где-то хранить.
Не все знают, как правильно хранить гречку, и в каких условиях это нужно делать. Важно, чтобы крупа не потеряла спустя некоторое время свои полезные свойства.
Правила хранения гречки читайте в материале Фактов ICTV.
Гречневая крупа хранится довольно долго.
Если вы хотите увеличить срок годности, ее нужно ставить в холодильную камеру.
Срок годности крупы – 1 год. Ее нужно хранить в сухом месте (лучше всего – в стеклянной банке).
Если держать ее во влаге, она может стать сырой и в крупе вы найдете насекомых.
Хранить гречку рядом с рисовой крупой нельзя.
Так крупы могут насытиться влагой и запахом.
Как хранить гречку:
- в светлом помещении хранить гречку нельзя;
- ее нужно поместить в герметичную банку;
- раз в неделю нужно проверять крупы;
- ее надо ставить на нижние полки;
- с сухофруктами хранить гречку тоже нельзя;
- если у вас есть пару килограммов гречки — перед тем как ее готовить, нужно пару минут подогреть ее в духовке при 70 градусах. Так уничтожаются личинки насекомых.
Как правильно хранить гречку
Важно осмотреть упаковку крупы еще в супермаркете. Она должна быть без повреждений и влаги.
Лучше всего выбирать гречку без больших рисунков, чтобы через прозрачную упаковку увидеть, в каком виде крупа.
Обязательно проверьте срок годности. Если крупа рассыпная, нужно присмотреться внимательнее (чтобы не было жуков и грязи).
Если вы не едите крупу очень часто, много ее брать не следует.
Гречка – очень богата на различные полезные вещества.
В ней есть различные микроэлементы. Например, железо, фосфор, йод и цинк. Также она содержит органические кислоты (лимонные, яблочные, щавлевые).
И множество витаминов (В, Р и т.д). Чтобы сохранить полезные свойства крупы — перед тем как пересыпать ее из пакета в банку, просушите в духовке.
Используйте при этом минимальную температуру.
Чтобы оттолкнуть жучков, в банку положите чеснок и лавровый лист.