Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Як правильно зберігати борошно вдома – поради

14 Жовтня 2022, 17:23
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як правильно зберігати борошно вдома – поради
Джерело: Unsplash

Усі господині мають на кухні місце для зберігання борошна, круп та іншої бакалії. При неправильному зберіганні у цих продуктах можуть завестися комахи або якість виробів значно погіршиться.

Борошно – дуже цінний продукт, особливо під час воєнного стану. Аби воно зберігало свої властивості якнайдовше, необхідно дотримуватися певних правил зберігання.

Як правильно зберігати борошно вдома – дивіться у нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Де зберігати борошно

Загалом термін зберігання борошна вищого сорту у сприятливих умовах – 10 років. Звичайно, ніхто не буде так довго тримати продукт, але варто розуміти, що за правильного зберігання борошно може пролежати у вас не один місяць.

Зберігати його варто у прохолодному (не більше 20°С), добре провітрюваному, сухому приміщенні. Не можна класти борошно поруч з іншими продуктами чи крупами, воно може увібрати в себе сторонні запахи.

У приміщенні не повинно бути різких перепадів температури. Якщо борошно впріє – воно стане непридатне до використання. Також слідкуйте за сирістю, її взагалі не має бути.

До речі, борошно можна покласти у холодильник, на полицю для овочів. Так термін зберігання збільшиться до кількох років.

У чому тримати борошно

Фото: unsplash

Паперове упакування, в якому вже продають муку, не підходить для тривалого зберігання. Але, якщо обгортка не розкрита, борошно витримає кілька місяців.

Якщо пакет вже відкритий, можна пересипати у тканинний мішечок, скляну банку або контейнер для їжі. 

Але у такому випадку звертайте увагу на відсутність сторонніх запахів у тарі.

– У поліетиленовому пакеті зберігати борошно небажано.

З часом борошно може запліснявіти – аби цього не сталося, час від часу просушуйте його:

  • розсипте тонким шаром на розстелений папір;
  • залиште на кілька годин;
  • пересипте у чисту тару.

Також у борошні можуть завестися жуки, комахи чи маленькі черв’яки. Аби уникнути такої неприємності, покладіть разом з борошном кілька неочищених зубчиків часнику. Справа у тому, що аромат часнику відлякує різних комах, натомість борошно ніяк не постраждає.

Якщо ви здійснюєте великі закупи борошна, наприклад, у 50-кілограмових мішках, кладіть їх у дерев’яні ящики, а наверх насипайте сухі трави. Підійде полин, календула чи чебрець. Таке борошно і зберігатиметься довго, і матиме приємний аромат.

Читайте також:
Як правильно зберігати борошно вдома – порадиЯк зберегти свіжість хлібу надовго: поради та правила

Теги
здорова їжа Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь