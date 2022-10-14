Усі господині мають на кухні місце для зберігання борошна, круп та іншої бакалії. При неправильному зберіганні у цих продуктах можуть завестися комахи або якість виробів значно погіршиться.

Борошно – дуже цінний продукт, особливо під час воєнного стану. Аби воно зберігало свої властивості якнайдовше, необхідно дотримуватися певних правил зберігання.

Як правильно зберігати борошно вдома – дивіться у нашому матеріалі.

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Де зберігати борошно

Загалом термін зберігання борошна вищого сорту у сприятливих умовах – 10 років. Звичайно, ніхто не буде так довго тримати продукт, але варто розуміти, що за правильного зберігання борошно може пролежати у вас не один місяць.

Зберігати його варто у прохолодному (не більше 20°С), добре провітрюваному, сухому приміщенні. Не можна класти борошно поруч з іншими продуктами чи крупами, воно може увібрати в себе сторонні запахи.

У приміщенні не повинно бути різких перепадів температури. Якщо борошно впріє – воно стане непридатне до використання. Також слідкуйте за сирістю, її взагалі не має бути.

До речі, борошно можна покласти у холодильник, на полицю для овочів. Так термін зберігання збільшиться до кількох років.

У чому тримати борошно

Паперове упакування, в якому вже продають муку, не підходить для тривалого зберігання. Але, якщо обгортка не розкрита, борошно витримає кілька місяців.

Якщо пакет вже відкритий, можна пересипати у тканинний мішечок, скляну банку або контейнер для їжі.

Але у такому випадку звертайте увагу на відсутність сторонніх запахів у тарі.

– У поліетиленовому пакеті зберігати борошно небажано.

З часом борошно може запліснявіти – аби цього не сталося, час від часу просушуйте його:

розсипте тонким шаром на розстелений папір;

залиште на кілька годин;

пересипте у чисту тару.

Також у борошні можуть завестися жуки, комахи чи маленькі черв’яки. Аби уникнути такої неприємності, покладіть разом з борошном кілька неочищених зубчиків часнику. Справа у тому, що аромат часнику відлякує різних комах, натомість борошно ніяк не постраждає.

Якщо ви здійснюєте великі закупи борошна, наприклад, у 50-кілограмових мішках, кладіть їх у дерев’яні ящики, а наверх насипайте сухі трави. Підійде полин, календула чи чебрець. Таке борошно і зберігатиметься довго, і матиме приємний аромат.