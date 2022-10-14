Все хозяйки имеют на кухне место для хранения муки, круп и другой бакалеи. При неправильном хранении в этих продуктах могут завестись насекомые либо качество изделий значительно ухудшится.

Мука — очень ценный продукт, особенно во время военного положения. Чтобы она сохраняла свои свойства как можно дольше, необходимо придерживаться определенных правил в хранении.

Как правильно хранить муку дома — смотрите в нашем материале.

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Где хранить муку

В общем, срок хранения муки высшего сорта в благоприятных условиях – 10 лет. Конечно, никто не будет так долго сохранять продукт, но стоит понимать, что при правильном хранении мука сможет пролежать у вас не один месяц.

Хранить ее стоит в прохладном (не более 20°С), хорошо проветриваемом, сухом помещении. Нельзя класть муку рядом с другими продуктами или крупами, она может впитать в себя посторонние запахи.

В помещении не должно быть резких перепадов температуры. Если мука взопреет — она станет непригодна к использованию. Также следите за сыростью, ее вообще не должно быть.

Кстати, муку можно положить в холодильник, на полку для овощей. Так срок хранения увеличится до нескольких лет.

В чем держать муку

Бумажная упаковка, в которой уже продают муку, не подходит для длительного хранения. Но, если обертка не вскрыта, мука выдержит несколько месяцев.

Если пакет уже открыт, можно пересыпать муку в тканевый мешочек, стеклянную банку или контейнер для еды.

Но в таком случае обращайте внимание на отсутствие посторонних запахов в таре.

— В полиэтиленовом пакете хранить муку нежелательно.

Со временем мука может заплесневеть — чтобы этого не произошло, время от времени просушивайте ее:

рассыпьте тонким слоем на расстеленной бумаге;

оставьте на несколько часов;

пересыпьте в чистую тару.

Также в муке могут завестись жуки, насекомые или маленькие черви. Во избежание такой неприятности положите вместе с мукой несколько неочищенных зубчиков чеснока. Дело в том, что аромат чеснока отпугивает различных насекомых, зато мука никак не пострадает.

Если вы осуществляете большие закупки муки, например, в 50-килограммовых мешках, кладите их в деревянные ящики, а наверх насыпайте сухие травы. Подойдет полынь, календула или тимьян. Такая мука и хранится долго, и будет иметь приятный аромат.