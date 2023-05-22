Борошно – основа будь-якої випічки. Цей продукт примхливий і вимогливий до умов зберігання. За сприятливих умов борошно вищого сорту може зберігатися близько 10 років.
Щоби не купувати постійно новий продукт, бо попередній знову зіпсувався, слід дотримувати кількох порад. Факти ICTV розповідають, як правильно зберігати борошно роками.
Як зберігати борошно роками
Передусім термін зберігання борошна збільшує оптимальна температура: від +5 до +20 градусів. Також важливо, щоб у приміщенні, де лежить продукт, були відсутні сторонні запахи та волога.
Крім цього, за зберігання борошна потрібно враховувати певні правила:
- У приміщенні, де зберігається борошно, має бути стабільна температура без різких коливань.
- Зберігати борошно варто в паперових пакетах або мішках із тканини. Проте у жодному разі не в магазинній упаковці.
- Щоби борошно не вкрилося пліснявою, час від часу його необхідно просушувати. Для цього розсипте продукт тонким шаром на аркуші паперу.
- Щоб у продукті не зʼявлялися шкідники, покладіть у борошно 2 неочищених зубчики часнику.
- Для довгого зберігання перекладіть кілограмові мішки в деревʼяний ящик і присипте сухими травами.
- Найкраще зберігати борошно на нижніх полицях.
- Поруч із борошном краще не тримати продукти з різким запахом, адже воно швидко вбирає їх.