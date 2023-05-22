Борошно – основа будь-якої випічки. Цей продукт примхливий і вимогливий до умов зберігання. За сприятливих умов борошно вищого сорту може зберігатися близько 10 років.

Щоби не купувати постійно новий продукт, бо попередній знову зіпсувався, слід дотримувати кількох порад. Факти ICTV розповідають, як правильно зберігати борошно роками.

Як зберігати борошно роками

Передусім термін зберігання борошна збільшує оптимальна температура: від +5 до +20 градусів. Також важливо, щоб у приміщенні, де лежить продукт, були відсутні сторонні запахи та волога.

Крім цього, за зберігання борошна потрібно враховувати певні правила: