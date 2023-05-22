Мука — основа любой выпечки. Этот продукт капризен и требователен к условиям хранения. В благоприятной обстановке мука высшего сорта может храниться около 10 лет.

Чтобы не покупать постоянно новый продукт, потому что предыдущий снова испортился, следует придерживаться нескольких советов. Факты ICTV рассказывают, как правильно хранить муку годами.

Как хранить муку годами

В первую очередь срок хранения муки увеличивает оптимальная температура: от +5 до +20 градусов. Также важно, чтобы в помещении, где находится продукт, отсутствовали посторонние запахи и влага.

Кроме этого, в хранении муки нужно учитывать следующие правила: