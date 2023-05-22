Мука — основа любой выпечки. Этот продукт капризен и требователен к условиям хранения. В благоприятной обстановке мука высшего сорта может храниться около 10 лет.
Чтобы не покупать постоянно новый продукт, потому что предыдущий снова испортился, следует придерживаться нескольких советов. Факты ICTV рассказывают, как правильно хранить муку годами.
Как хранить муку годами
В первую очередь срок хранения муки увеличивает оптимальная температура: от +5 до +20 градусов. Также важно, чтобы в помещении, где находится продукт, отсутствовали посторонние запахи и влага.
Кроме этого, в хранении муки нужно учитывать следующие правила:
- В помещении, где хранится мука, должна быть стабильная температура без резких колебаний.
- Хранить муку следует в бумажных пакетах или мешках из ткани. Но ни в коем случае не в магазинной упаковке.
- Чтобы мука не покрылась плесенью, время от времени ее необходимо просушивать.
- Для этого рассыпьте продукт тонким слоем на листе бумаги.
- Чтобы в продукте не появлялись вредители, положите в муку 2 неочищенных зубчика чеснока.
- Для долгого хранения переложите килограммовые мешки в деревянный ящик и присыпьте сухими травами.
- Лучше всего хранить муку на нижних полках.
- Рядом с мукой лучше не держать продукты с резким запахом, ведь она быстро впитывает их.