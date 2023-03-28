Сьогодні авокадо можна знайти на прилавках в усіх продуктових магазинах, проте не завжди в ідеальному стані. Ви можете зіткнутися з проблемою, коли прийдеться обирати між недозрілим фруктом і перестиглим. У такому разі краще обрати перший варіант, адже стиглий авокадо можна отримати самостійно вдома.
Як зберігати авокадо, щоб воно дозріло, розповідають Факти ICTV.
Як зберігати авокадо, щоб воно дозріло – інструкція
У паперовому пакеті
Усі стиглі фрукти виділяють етилен – газ, що сприяє дозріванню. За допомогою паперового пакета або ж пергаменту для випікання етилен можна утримати.
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- Помістіть у пакет або папір авокадо разом із бананом, яблуком або ж томатом (найкраще підходить банан).
- Закрийте пакет і покладіть у тепле місце.
- Процес дозрівання триватиме близько тижня.
Прогрівання у духовці
- Промийте авокадо.
- Обмотайте фрукт фольгою.
- Прогрійте духову піч до 190 градусів.
- Помістіть авокадо на деко і потримайте в духовці 10-15 хвилин.
Швидкісне прогрівання в мікрохвильовій печі
- Очистіть фрукт і розріжте навпіл.
- За допомогою ложки дістаньте вміст у посудину.
- Поставте в мікрохвильову піч на 2-3 хв.
Важливо: Цей спосіб має недоліки, на які варто звернути увагу:
- авокадо втрачає свій колір;
- набуває специфічного запаху та післясмаку;
- може виділитися сік.
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