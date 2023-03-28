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Як правильно зберігати авокадо в домашніх умовах, щоб воно дозріло

28 Березня 2023, 16:15
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
як зберігати авокадо, щоб воно дозріло
Джерело: Unsplash

Сьогодні авокадо можна знайти на прилавках в усіх продуктових магазинах, проте не завжди в ідеальному стані. Ви можете зіткнутися з проблемою, коли прийдеться обирати між недозрілим фруктом і перестиглим. У такому разі краще обрати перший варіант, адже стиглий авокадо можна отримати самостійно вдома.

Як зберігати авокадо, щоб воно дозріло, розповідають Факти ICTV.

Як зберігати авокадо, щоб воно дозріло інструкція

У паперовому пакеті

Усі стиглі фрукти виділяють етилен – газ, що сприяє дозріванню. За допомогою паперового пакета або ж пергаменту для випікання етилен можна утримати.

Зараз дивляться
  1. Помістіть у пакет або папір авокадо разом із бананом, яблуком або ж томатом (найкраще підходить банан).
  2. Закрийте пакет і покладіть у тепле місце.
  3. Процес дозрівання триватиме близько тижня.

Прогрівання у духовці

  1. Промийте авокадо.
  2. Обмотайте фрукт фольгою.
  3. Прогрійте духову піч до 190 градусів.
  4. Помістіть авокадо на деко і потримайте в духовці 10-15 хвилин.

Швидкісне прогрівання в мікрохвильовій печі

  1. Очистіть фрукт і розріжте навпіл.
  2. За допомогою ложки дістаньте вміст у посудину.
  3. Поставте в мікрохвильову піч на 2-3 хв.

Важливо: Цей спосіб має недоліки, на які варто звернути увагу:

  • авокадо втрачає свій колір;
  • набуває специфічного запаху та післясмаку;
  • може виділитися сік.
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