Сьогодні авокадо можна знайти на прилавках в усіх продуктових магазинах, проте не завжди в ідеальному стані. Ви можете зіткнутися з проблемою, коли прийдеться обирати між недозрілим фруктом і перестиглим. У такому разі краще обрати перший варіант, адже стиглий авокадо можна отримати самостійно вдома.

Як зберігати авокадо, щоб воно дозріло, розповідають Факти ICTV.

Як зберігати авокадо, щоб воно дозріло – інструкція

У паперовому пакеті

Усі стиглі фрукти виділяють етилен – газ, що сприяє дозріванню. За допомогою паперового пакета або ж пергаменту для випікання етилен можна утримати.

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Помістіть у пакет або папір авокадо разом із бананом, яблуком або ж томатом (найкраще підходить банан). Закрийте пакет і покладіть у тепле місце. Процес дозрівання триватиме близько тижня.

Прогрівання у духовці

Промийте авокадо. Обмотайте фрукт фольгою. Прогрійте духову піч до 190 градусів. Помістіть авокадо на деко і потримайте в духовці 10-15 хвилин.

Швидкісне прогрівання в мікрохвильовій печі

Очистіть фрукт і розріжте навпіл. За допомогою ложки дістаньте вміст у посудину. Поставте в мікрохвильову піч на 2-3 хв.

Важливо: Цей спосіб має недоліки, на які варто звернути увагу:

авокадо втрачає свій колір;

набуває специфічного запаху та післясмаку;

може виділитися сік.