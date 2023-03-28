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Как правильно хранить авокадо в домашних условиях, чтобы оно созрело

28 марта 2023, 16:15
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
як зберігати авокадо, щоб воно дозріло
Источник: Unsplash

Сегодня авокадо можно найти на прилавках во всех продуктовых магазинах, но не всегда в идеальном состоянии. Вы можете столкнуться с проблемой, когда придется выбирать между недозрелым фруктом и перезрелым. В таком случае лучше выбрать первый вариант, ведь спелый авокадо можно получить самостоятельно дома.

Как хранить авокадо, чтобы оно созрело, рассказывают Факты ICTV.

Как хранить авокадо, чтобы оно созрело инструкция

В бумажном пакете

Все спелые фрукты выделяют этилен — газ, способствующий созреванию. С помощью бумажного пакета или пергамента для выпечки этилен можно удержать.

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  1. Поместите в пакет или бумагу авокадо вместе с бананом, яблоком или томатом (лучше всего подойдет банан).
  2. Закройте пакет и положите в теплое место.
  3. Процесс созревания займет около недели.

Прогревание в духовке

  1. Промойте авокадо.
  2. Обмотайте фрукт фольгой.
  3. Прогрейте духовую печь до 190 градусов.
  4. Поместите авокадо на противень и подержите в духовке 10-15 минут.

Скоростное прогревание в микроволновой печи

  1. Очистите фрукт и разрежьте пополам.
  2. С помощью ложки достаньте содержимое в емкость.
  3. Поставьте в микроволновую печь на 2-3 мин.

Важно: Этот способ имеет недостатки, на которые стоит обратить внимание:

  • авокадо теряет свой цвет;
  • приобретает специфический запах и послевкусие;
  • может выделиться сок.
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