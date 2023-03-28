Сегодня авокадо можно найти на прилавках во всех продуктовых магазинах, но не всегда в идеальном состоянии. Вы можете столкнуться с проблемой, когда придется выбирать между недозрелым фруктом и перезрелым. В таком случае лучше выбрать первый вариант, ведь спелый авокадо можно получить самостоятельно дома.

Как хранить авокадо, чтобы оно созрело, рассказывают Факты ICTV.

Как хранить авокадо, чтобы оно созрело – инструкция

В бумажном пакете

Все спелые фрукты выделяют этилен — газ, способствующий созреванию. С помощью бумажного пакета или пергамента для выпечки этилен можно удержать.

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Поместите в пакет или бумагу авокадо вместе с бананом, яблоком или томатом (лучше всего подойдет банан). Закройте пакет и положите в теплое место. Процесс созревания займет около недели.

Прогревание в духовке

Промойте авокадо. Обмотайте фрукт фольгой. Прогрейте духовую печь до 190 градусов. Поместите авокадо на противень и подержите в духовке 10-15 минут.

Скоростное прогревание в микроволновой печи

Очистите фрукт и разрежьте пополам. С помощью ложки достаньте содержимое в емкость. Поставьте в микроволновую печь на 2-3 мин.

Важно: Этот способ имеет недостатки, на которые стоит обратить внимание:

авокадо теряет свой цвет;

приобретает специфический запах и послевкусие;

может выделиться сок.