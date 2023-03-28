Сегодня авокадо можно найти на прилавках во всех продуктовых магазинах, но не всегда в идеальном состоянии. Вы можете столкнуться с проблемой, когда придется выбирать между недозрелым фруктом и перезрелым. В таком случае лучше выбрать первый вариант, ведь спелый авокадо можно получить самостоятельно дома.
Как хранить авокадо, чтобы оно созрело, рассказывают Факты ICTV.
Как хранить авокадо, чтобы оно созрело – инструкция
В бумажном пакете
Все спелые фрукты выделяют этилен — газ, способствующий созреванию. С помощью бумажного пакета или пергамента для выпечки этилен можно удержать.
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- Поместите в пакет или бумагу авокадо вместе с бананом, яблоком или томатом (лучше всего подойдет банан).
- Закройте пакет и положите в теплое место.
- Процесс созревания займет около недели.
Прогревание в духовке
- Промойте авокадо.
- Обмотайте фрукт фольгой.
- Прогрейте духовую печь до 190 градусов.
- Поместите авокадо на противень и подержите в духовке 10-15 минут.
Скоростное прогревание в микроволновой печи
- Очистите фрукт и разрежьте пополам.
- С помощью ложки достаньте содержимое в емкость.
- Поставьте в микроволновую печь на 2-3 мин.
Важно: Этот способ имеет недостатки, на которые стоит обратить внимание:
- авокадо теряет свой цвет;
- приобретает специфический запах и послевкусие;
- может выделиться сок.
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