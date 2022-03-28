Вікна – одне з найбільш небезпечних місць у будинку чи квартирі під час обстрілів чи вибухів. Від вибухової хвилі шибки в них можуть розлетітись по всій кімнаті і завдати шкоди людині, тому їх необхідно заклеювати та закривати.

Щоб заклеїти скло, потрібен звичайний або малярський скотч, якщо немає нічого, можна використовувати широку ізоляційна стрічка. Ще один варіант – нарізати газету або тканину на смужки товщиною 5 сантиметрів і змастити їх милом.

Як правильно заклеювати вікна в будинку чи квартирі

Наклеюйте скотч або смужки тканини спочатку хрест-навхрест, потім додавайте смужки, доки на склі не буде сніжинки. Виглядатиме це приблизно так:

Також для додаткового зміцнення скла можна використовувати листи картону. Ними потрібно закрити всю площину скла і приклеїти скотчем до нього. Також можна використовувати два шари харчової плівки.

Коли чутно вибухи або стрілянину, не підходьте до вікон. А у темний час доби необхідно дотримуватись правил світломаскування, особливо під час повітряних тривог в Україні.