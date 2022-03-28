Окна – одно из самых опасных мест в доме или квартире при обстрелах или взрывах. От взрывной волны оконные стекла могут разлететься по всей комнате и нанести вред человеку, поэтому их необходимо заклеивать и закрывать.

Чтобы заклеить стекла, необходим обычный или малярный скотч, если нет совсем ничего, можно использовать широкую изоленту. Еще один вариант, нарезать газету или ткань на полоски шириной 5 сантиметров и смазать их мылом.

Как правильно заклеивать окна в доме или квартире

Наклеивайте скотч или полоски ткани сначала крест-накрест, затем добавляйте полоски, пока на стекле не будет снежинки. Выглядеть это будет примерно так:

Для дополнительного укрепления стекла можно использовать листы картона. Ими нужно закрыть всю плоскость стекла и приклеить скотчем к нему. Также можно использовать два слоя пищевой пленки.

Когда слышны взрывы или стрельба, не подходите к окнам. А в темное время суток необходимо придерживаться правил светомаскировки, особенно во время воздушных тревог в Украине.