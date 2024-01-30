Один з етапів ремонту — наклеювання шпалер. Цей процес може приносити задоволення, якщо знати технологію і точно дотримуватися її.

Факти ICTV розповідають, як правильно клеїти шпалери, щоб не було видно стиків та не утворювалися пухирці.

Як правильно клеїти шпалери: покрокова інструкція

Переїхали у нове житло, бажаєте змінити інтер’єр чи освіжити кімнату — розпочинайте наклеювання шпалер. Це не так складно, як спершу може здатися, головне знати, як правильно клеїти шпалери.

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З чого краще почати? Звісно, з вибору шпалер.

Як правильно вибрати шпалери

Під час вибору рулонних шпалер враховуйте поверхню стін та тип приміщення. У сухих кімнатах, як-от спальня, дитяча, вітальня, кухня, можна клеїти паперові шпалери. Для приміщень з підвищеною вологістю краще обирати вінілові чи флізелінові шпалери.

Також варто звернути увагу на щільність паперу. Якщо він тонкий, то буде видно всі дефекти на стіні. Такі шпалери підійдуть для гладких стін чи покритих ґрунтівкою. Для нерівних стін краще обирати шпалери з рельєфною поверхнею та щільною текстурою.

Найпростіше клеїти флізелінові шпалери, трохи складніше — вінілові. Вони вимагають спеціальної підготовки клею. На просочування ним полотна необхідно більше часу через високу щільність шпалер.

При купівлі шпалер простежте, щоб рулони були з однієї партії, тому що колір шпалер може відрізнятися. Поки вони в рулонах, різниця може бути непомітна. Після наклеювання на стіни відтінок може значно відрізнятися.

Щоб правильно розрахувати необхідну кількість рулонів, майстри радять порахувати площу стін (висоту помножте на довжину стін), вирахуйте з неї площу вікон і дверей та розділіть на площу шпалер в одному рулоні. Отриману кількість округліть в більшу сторону. Для шпалер із малюнком збільште кількість рулонів ще на 20%.

Як підготувати стіни до наклеювання шпалер

Перш ніж клеїти шпалери, необхідно правильно підготувати поверхню стін. Якщо на них є старі шпалери, їх необхідно прибрати. Щоб пришвидшити цей процес, рекомендується змочити їх водою, почекати декілька хвилин та зчистити металевим шпателем. Стару фарбу, побілку можна прибрати за допомогою наждачного паперу чи шпателя.

Після цього необхідно оцінити стан стін. Якщо на них є тріщини або інші дефекти, їх необхідно зашпаклювати. Також перед наклеюванням шпалер необхідно обов’язково зробити ґрунтівку стін. Вона необхідна для того, щоб клей зі шпалер не всотувався в стіну.

В якості ґрунтівки можна використовувати спеціальну суміш або звичайний клей для шпалер, який має меншу концентрацію, ніж той, яким будуть клеїти шпалери. Суміш для ґрунтівки треба нанести на стіни та почекати, коли вона висохне.

Як правильно клеїти шпалери та з чого почати

Перш за все перед наклеюванням шпалер необхідно підготувати всі інструменти та матеріали. Для роботи знадобляться:

шпалери та клей;

драбина чи стілець;

валики різних розмірів;

будівельний рівень;

сантиметрова стрічка або рулетка;

простий олівець для позначок на шпалерах;

гострий ніж;

ножиці для розрізання шпалер;

велика ємність для клею;

ємність із чистою водою;

металевий шпатель;

гумовий шпатель для вирівнювання і розгладжування полотна.

Перед наклеюванням паперові та вінілові шпалери необхідно розділити на полотна згідно з висотою кімнати, залишаючі в запасі 10 см. Флізелінові можна клеїти одразу з рулону, відрізаючи довжину по плінтусу.

Клей підбирається згідно з типом шпалер. Інформація про це є на пакуванні суміші. Метод нанесення клею залежить від виду шпалер. Наносити його можна як на саме полотно, так і на стіну. Якщо вони паперові чи вінілові, клей треба нанести на самі шпалери. При цьому їх треба скласти навпіл (клеєм всередину) та почекати 5-7 хв. При наклеюванні флізелінових шпалер суміш варто наносити на стіну.

Наносити клей на полотно необхідно спеціальною щіткою від центру до країв шпалер. На стіну — великою щіткою або валиком.

Все підготували, і тепер постає питання, як правильно починати клеїти шпалери – від вікна чи від дверей. Майстри радять починати роботу з кута, що розташований найближче до вікна, рухатись до центру кімнати й завершувати біля дверей.

Для того, щоб рівно наклеїти першу смугу шпалер, на стіні треба зробити вертикальну лінію від стелі до підлоги. Якщо на шпалерах є малюнок, то при наклеюванні варто слідкувати, щоб всі елементи збігалися й не було видно стиків.

Починати клеїти шпалери потрібно зверху. Для цього необхідно стати на драбину, притиснути кілька сантиметрів верхнього краю шпалер і вирівняти край по дверях, вікну чи намальованій лінії. Далі рухатися від цього краю до іншого, просуваючись від стелі до підлоги. Зайвий шматок полотна відрізається за допомогою ножа чи шпателя.

Після того, як полотно шпалер буде приклеєне на стіну, клей обов’язково треба розгладити, щоб уникнути пухирців та складок на поверхні. Робити це необхідно дуже обережно чистою сухою тканиною або валиком, рухаючись від центру до країв. Якщо при цьому утворюється зайвий клей, його залишки забирають за допомогою губки.

Зверніть увагу, що під час наклеювання шпалер не повинно бути протягів та прямих сонячних променів. Тоді клей добре висохне й не буде неприємностей із переклеюванням.

Як правильно клеїти шпалери, щоб уникнути помилок

Розгляньмо найпопулярніші помилки під час наклеювання шпалер: