Один из этапов ремонта — поклейка обоев. Этот процесс может приносить удовольствие, если знать технологию и точно придерживаться ее.

Факты ICTV рассказывают, как правильно клеить обои, чтобы не было видно стыков и не образовывались пузыри.

Как правильно клеить обои: пошаговая инструкция

Переехали в новое жилье, хотите изменить интерьер или освежить комнату — начинайте оклейку обоев. Это не так сложно, как сначала может показаться, главное знать, как правильно клеить обои.

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С чего лучше начать? Конечно, с выбора обоев.

Как правильно выбрать обои

При выборе рулонных обоев учитывайте поверхность стен и тип помещения. В сухих комнатах, таких как спальня, детская, гостиная, кухня, можно клеить бумажные обои. Для помещений с повышенной влажностью лучше выбирать виниловые или флизелиновые обои.

Также стоит обратить внимание на плотность бумаги. Если она тонкая, то будут видны все дефекты на стене. Такие обои подойдут для гладких стен или покрытых грунтовкой. Для неровных стен лучше выбирать обои с рельефной поверхностью и плотной текстурой.

Проще всего клеить флизелиновые обои, немного сложнее — виниловые. Они требуют специальной подготовки клея. На пропитывание им полотна необходимо больше времени из-за высокой плотности обоев.

При покупке обоев проследите, чтобы рулоны были из одной партии, потому что цвет обоев может отличаться. Пока они в рулонах, разница может быть незаметна. После наклеивания на стены оттенок может существенно отличаться.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество рулонов, мастера советуют посчитать площадь стен (высоту умножте на длину стен), вычтите из нее площадь окон и дверей и разделите на площадь обоев в одном рулоне. Полученное количество округлите в большую сторону. Для обоев с рисунком увеличьте количество рулонов еще на 20%.

Как подготовить стены к оклейке обоев

Перед тем как клеить обои, необходимо правильно подготовить поверхность стен. Если на них есть старые обои, их необходимо убрать. Чтобы ускорить этот процесс, рекомендуется смочить их водой, подождать несколько минут и счистить металлическим шпателем. Старую краску, побелку можно убрать с помощью наждачной бумаги или шпателя.

После этого необходимо оценить состояние стен. Если на них есть трещины или другие дефекты, их необходимо зашпаклевать. Также перед поклейкой обоев необходимо обязательно сделать грунтовку стен. Она необходима для того, чтобы клей из обоев не впитывался в стену.

В качестве грунтовки можно использовать специальную смесь или обычный клей для обоев, который имеет меньшую концентрацию, чем тот, которым будут клеить обои. Смесь для грунтовки надо нанести на стены и подождать, когда она высохнет.

Как правильно клеить обои и с чего начать

Прежде всего перед поклейкой обоев необходимо подготовить все инструменты и материалы. Для работы понадобятся:

обои и клей;

стремянка или стул;

валики разных размеров;

строительный уровень;

сантиметровая лента или рулетка;

простой карандаш для отметок на обоях;

острый нож;

ножницы для разрезания обоев;

большая емкость для клея;

емкость с чистой водой;

металлический шпатель;

резиновый шпатель для выравнивания и разглаживания полотна.

Перед поклейкой бумажные и виниловые обои необходимо разделить на полотна согласно высоте комнаты, оставляя в запасе 10 см. Флизелиновые можно клеить сразу из рулона, отрезая длину по плинтусу.

Клей подбирается согласно типу обоев. Информация об этом есть на упаковке смеси. Метод нанесения клея зависит от вида обоев. Наносить его можно как на само полотно, так и на стену. Если они бумажные или виниловые, клей надо нанести на сами обои. При этом их надо сложить пополам (клеем внутрь) и подождать 5-7 минут. При наклеивании флизелиновых обоев смесь следует наносить на стену.

Наносить клей на полотно необходимо специальной щеткой от центра к краям обоев. На стену — большой щеткой или валиком.

Все подготовили, и теперь встает вопрос, как правильно начинать клеить обои — от окна или от двери. Мастера советуют начинать работу с угла, который находится ближе всего к окну, двигаться к центру комнаты и завершать у дверей.

Для того, чтобы ровно наклеить первую полосу обоев, на стене надо сделать вертикальную линию от потолка до пола. Если на обоях есть рисунок, то при наклеивании следует следить, чтобы все элементы совпадали и не было видно стыков.

Начинать клеить обои нужно сверху. Для этого необходимо стать на стремянку, прижать несколько сантиметров верхнего края обоев и выровнять край по двери, окну или нарисованной линии. Далее двигаться от этого края к другому, продвигаясь от потолка к полу. Лишний кусок полотна отрезается с помощью ножа или шпателя.

После того, как полотно обоев будет приклеено на стену, клей обязательно надо разгладить, чтобы избежать пузырьков и складок на поверхности. Делать это необходимо очень осторожно чистой сухой тканью или валиком, двигаясь от центра к краям. Если при этом образуется лишний клей, его остатки убирают с помощью губки.

Обратите внимание, что во время наклеивания обоев не должно быть сквозняков и прямых солнечных лучей. Тогда клей хорошо высохнет и не будет неприятностей с переклейкой.

Как правильно клеить обои, чтобы избежать ошибок

Рассмотрим самые популярные ошибки при оклейке обоев:

Разрывы во внутренних углах — это случается при поклейке углов целым полотном. Так делать неправильно. Необходимо сначала разрезать обои так, чтобы первая полоса перекрывала угол лишь на 3 см. Следующую полосу надо наклеить вплотную к угловой стене, перекрывая участок в 30 см.

Перегиб — не надо пытаться подтянуть полотно обоев, если наклеили неровно. Потому что оно может порваться, или на нем появятся некрасивые складки. Лучше снять полоску и наклеить снова. Чтобы ровно клеить обои, советуем взять что-то тяжелое, привязать на нитку и приложить к стене. Это поможет увидеть вертикаль и в соответствии с ней клеить обои.

Не совпадает рисунок — чтобы избежать этой ошибки, надо отрезать первую полосу, приложить к ней обои из рулона и поискать места, где рисунок совпадает. Каждую следующую полосу надо отрезать, приложив рисунок к предыдущей.

Отклеивание обоев — причиной может быть несоответствие климатических условий, например, очень холодно, сыро или есть сквозняки.