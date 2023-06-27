Ремонт – це завжди непроста та кропітка справа. А фарбування стелі вважається одним із трудомістких процесів, який займає чимало часу.

Як швидко та легко пофарбувати стелю валиком – читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.

Якщо дотримуватися певної послідовності, то фарбування стелі валиком займе у вас небагато часу.

Крок 1. Підготовка приміщення

На цьому етапі вам потрібно захистити усі прилеглі поверхні від небажаного потрапляння фарби. Ви можете використати спеціальний скотч. Його потрібно приклеїти під плінтусами, аби фарба не потрапила на стіни.

Тепер очистьте приміщення від пилу та захистіть підлогу, меблі, стіни, вікна й розетки від бризок фарби. Для цього можна використати пластикову або полотняну плівку, якою слід накрити усі поверхні в кімнаті.

Крок 2. Підготовка стелі

Переконайтеся, що стеля чиста і на ній немає пилу. Видаліть будь-які плями або бруд, використовуючи м’яку ганчірку або спонж.

Якщо на стелі є подряпини або нерівності, радимо використати грубу шліфувальну губку, щоби згладити їх.

Щоб фарба лягала на стелю рівно та якісно, досвідчені майстри радять спершу підготувати поверхню. Для цього зазвичай використовують ґрунтовку. Вона забезпечить ідеально гладкий шар, без плям і нерівностей.

Крок 3. Захистіть себе

Перед початком роботи не забудьте надягнути захисні рукавиці, окуляри та маску. Це допоможе захистити шкіру, очі й легені від фарби та пилу.

Крок 4. Підготовка фарби та інструментів

Ретельно перечитайте інструкцію до фарби. Зазвичай, перед початком фарбування потрібно ретельно перемішати фарбу, щоб забезпечити її однорідність.

А щоб довести матеріал до потрібної густоти, можна додати до фарби трохи води (але усе це має вказати виробник, тому краще довіряйте інструкції, адже усі фарби різні).

Для перемішування фарби використайте спеціальний контейнер або відро.

Для фарбування стелі вам знадобиться:

великий, товстий валик – ним будемо виконувати майже всю роботу;

маленький і тонкий валик – його використовують для фарбування віконних скосів;

пензлик для фарбування плінтусів і важкодоступних місць.

Крок 5. Починаємо фарбування

Перед нанесенням фарби ретельно огляньте поверхню та переконайтеся, що на стелі відсутність згустки ґрунтовки та вона повністю висохла.

Ретельно перемішайте фарбу (її консистенція має нагадувати рідку сметану) та вилийте її у контейнер для фарбування валиком. Перед початком роботи необхідно зволожити валики та пензлик. Вмочіть пензлик у фарбу та ретельно профарбуйте плінтуси, заводячи трохи фарби на стелю. Коли з плінтусами завершили, можна розпочинати фарбувати стелю валиком. Зволожте великий валик та вмочіть його у фарбу. Щоб вам було зручно працювати, радимо купувати валик вже з довгою ручкою, або самостійно прикріпити до інструмента довгу палицю. А щоб уникнути підтікання фарби, валик потрібно ретельно віджимати. Починайте наносити фарбу з далеких кутів стелі в одному напрямку. Краще починати від вікна до дверей. Наступні шари наносять перпендикулярно до попереднього. Ширина смуг має бути такою, щоб фарба лягала внапусток. Ретельно профарбуйте усю стелю та залиште до повного висихання.

Для рівномірного покриття можна нанести повторний шар фарби, але робити це потрібно після повного висихання попереднього.

Після завершення роботи зніміть захисні плівки та скотч зі стін, підлоги та віконних рам. А коли фарба повністю висохне, можна повернути в кімнату меблі й килими.