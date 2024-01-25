Якщо ви вперше вирішили створити шедевр та придбали картину з номерами, вам необхідно знати, як правильно малювати та на що звернути увагу.

Факти ICTV підготували поради, як правильно малювати картину за номерами.

Як правильно вибрати картину з номерами

Під час вибору картини з номерами звертайте увагу на:

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рівень складності — що більше дрібних елементів, то вищий рівень складності (складність 2, складність 3, складність 4);

кількість компонентів у наборі;

якість полотна, фарб та колірну гаму.

Залежно від виробника до набору також можуть входити суміш для лакування готової картини, кріплення для стіни, саморізи та коробка-переноска.

Як правильно малювати картину за номерами

Щоб самостійно намалювати картину за номерами, не потрібно спеціальне навчання в художній школі. Зробити це можуть навіть новачки, оскільки до кожного набору додається докладна інструкція.

Розберімося, що таке взагалі картина з номерами та що входить у набір.

Набір можна придбати у магазинах канцтоварів, товарів для творчості або в спеціалізованих інтернет-магазинах. Він являє собою полотно (в рулоні або з підрамником) з нанесеною на нього схемою малюнка. До набору додаються мініатюрні пронумеровані баночки з фарбою, пензлі та інструкція.

Щоб правильно малювати картину за номерами, досвідчені майстри радять починати з розфарбовування картонних заготовок, а вже потім братися до полотна. Це дасть можливість потренуватися та отримати загальне уявлення про малювання.

У картинах з номерами використовують переважно акрилові фарби, які можуть бути упаковані в баночки різного об’єму або в тюбики. Всі ємності пронумеровані та відповідають номеру на схемі малюнка.

Отже, картину обрали — берімося до роботи:

Передусім оберіть зручне місце для роботи. Щоб не забруднити стіл, застеліть його клейонкою.

Подбайте про гарне освітлення, не дуже яскраве, таке, щоб не різало очі.

Варто також запастися додатковими елементами — зубочистками для перемішування фарби або для її нанесення на дуже дрібні фрагменти малюнка; косметичними ватними паличками, щоб швидко підправити малюнок.

Для зручності малювання можна взяти палітру і мольберт, особливо якщо плануєте працювати на природі.

Починати фарбувати картину за номерами варто з великих фрагментів, тоді промальовувати дрібні деталі буде набагато зручніше. Крім того, розфарбувавши основні великі частини картини, ви зможете візуально оцінити проміжний результат та правильно розставити акценти.

На самому початку роботи над картиною обирайте світлі фрагменти (рожеві, блакитні, молочні, світло-жовті, сірі). Поступово переходячи від світлих відтінків до темних, не буде необхідності постійно відмивати пензель.

Фахівці радять починати від центру до країв, бо часто, головний елемент картини розміщений саме в центрі. До того ж якщо почати малювати з краю полотна, то існує імовірність розмазати ще не застиглі фарби ліктем або краями рукава. Але яка техніка малювання буде зручнішою, кожен визначає індивідуально.