Свічки завжди надають оселі атмосферу затишку, тепла та романтики. Сьогодні в магазинах можна знайти безліч свічок на будь-який смак – широкі та низькі, довгі та тонкі, ароматизовані чи ні.
Мало хто знає, що свічку можна виготовити в домашніх умовах, адже процес дивує своєю легкістю.
Як самостійно виготовити свічки в домашніх умовах – дивіться в нашому матеріалі.
Що знадобиться
Загалом, свічку можна зробити з воску, парафіну чи спеціального гелю. Найпростіша у виготовленні в домашніх умовах свічка з парафіну.
Основою для неї може слугувати як новий парафін, так і старі свічки та їх недогарки.
Щоб виготовити саморобну свічку, вам знадобиться:
- старі звичайні свічки (підійдуть також недогарки);
- воскова крейда (можна використати харчовий барвник) – для кольорової свічки;
- гніт;
- форма;
- будь-яка ефірна олія, якщо хочете ароматизовану свічку.
Найцікавіше у виготовленні свічок – індивідуальність кожної з них. Ви можете гратися з формами, додавати різні сухоцвіти, маленькі деталі чи надписи.
Як зробити свічку в домашніх умовах
Для початку підготуйте усі інгредієнти та визначтесь, який аромат та колір матиме майбутня свічка. Цікаво, що різні ефірні олії можуть допомогти розслабитись, зняти втому чи підняти настрій. Зокрема:
- ефірні олії сандалового дерева, кокоса, кориці й коріандру – знімають втому;
- апельсин, мандарин, лимон, розмарин і м’ята піднімають тонус;
- бергамот, лаванда, жасмин, мімоза, герань і сандал діють як антидепресанти;
- запах ванілі, бергамоту і троянди підійде для романтичної вечері;
- ромашка, пачулі, меліса, іланг-іланг допоможуть розслабитися.
Приготування свічки:
- Спочатку потрібно подрібнити парафін – обережно поламайте свічки та недогарки, знявши з них гніт.
- Шматочки парафіну натріть на дрібній тертці.
- Якщо хочете кольорову свічку – в окрему миску наріжте воскову крейду та змішайте з натертим парафіном.
- Якщо використовуєте харчовий барвник, заздалегідь розведіть його у невеликій кількості води (потім ми додамо його до розтопленого парафіну).
- Тепер підготуйте форми та гніт. Форму для свічки ви можете купити, або використати стару пляшку. Будь-яка ємність підійде, головне, щоб вам подобалось.
- На дні форми зробіть невеликий прокол, протягніть у нього гніт, закріпивши зі зворотного боку вузликом.
- Змастіть форму зсередини засобом для миття посуду (щоби в майбутньому свічка легко відійшла від форми).
- Кінчик гніту прив’яжіть до зубочистки та протягніть від дна форми вгору, закріпивши на краю. Пам’ятайте, що гніт має проходити по середині форми.
- Від краю форми має залишатися кілька сантиметрів вільного гніту, щоби в майбутньому ви могли запалити свічку.
- Парафін перекиньте у миску та поставте на водяну баню. Розтоплювати парафін варто на невеликому вогні.
- Коли усе розтопиться, додавайте харчовий барвник та кілька крапель ефірної олії.
- Гарячий парафін обережно перелийте у форму та залиште свічку у прохолодному місці застигати.
- Коли свічка буде готова, опустіть її разом з формою у гарячу воду на кілька секунд і потягніть за гніт – свічка має швидко вийнятись.
- Зріжте вузлик зі зворотного боку свічки та насолоджуйтесь результатом.
Якщо хочете виготовити більше свічок, відповідно, підготуйте більшу кількість форм та парафіну.