Свічки завжди надають оселі атмосферу затишку, тепла та романтики. Сьогодні в магазинах можна знайти безліч свічок на будь-який смак – широкі та низькі, довгі та тонкі, ароматизовані чи ні.

Мало хто знає, що свічку можна виготовити в домашніх умовах, адже процес дивує своєю легкістю.

Як самостійно виготовити свічки в домашніх умовах – дивіться в нашому матеріалі.

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Що знадобиться

Загалом, свічку можна зробити з воску, парафіну чи спеціального гелю. Найпростіша у виготовленні в домашніх умовах свічка з парафіну.

Основою для неї може слугувати як новий парафін, так і старі свічки та їх недогарки.

Щоб виготовити саморобну свічку, вам знадобиться:

старі звичайні свічки (підійдуть також недогарки);

воскова крейда (можна використати харчовий барвник) – для кольорової свічки;

гніт;

форма;

будь-яка ефірна олія, якщо хочете ароматизовану свічку.

Найцікавіше у виготовленні свічок – індивідуальність кожної з них. Ви можете гратися з формами, додавати різні сухоцвіти, маленькі деталі чи надписи.

Як зробити свічку в домашніх умовах

Для початку підготуйте усі інгредієнти та визначтесь, який аромат та колір матиме майбутня свічка. Цікаво, що різні ефірні олії можуть допомогти розслабитись, зняти втому чи підняти настрій. Зокрема:

ефірні олії сандалового дерева, кокоса, кориці й коріандру – знімають втому;

апельсин, мандарин, лимон, розмарин і м’ята піднімають тонус;

бергамот, лаванда, жасмин, мімоза, герань і сандал діють як антидепресанти;

запах ванілі, бергамоту і троянди підійде для романтичної вечері;

ромашка, пачулі, меліса, іланг-іланг допоможуть розслабитися.

Приготування свічки:

Спочатку потрібно подрібнити парафін – обережно поламайте свічки та недогарки, знявши з них гніт. Шматочки парафіну натріть на дрібній тертці. Якщо хочете кольорову свічку – в окрему миску наріжте воскову крейду та змішайте з натертим парафіном. Якщо використовуєте харчовий барвник, заздалегідь розведіть його у невеликій кількості води (потім ми додамо його до розтопленого парафіну). Тепер підготуйте форми та гніт. Форму для свічки ви можете купити, або використати стару пляшку. Будь-яка ємність підійде, головне, щоб вам подобалось. На дні форми зробіть невеликий прокол, протягніть у нього гніт, закріпивши зі зворотного боку вузликом. Змастіть форму зсередини засобом для миття посуду (щоби в майбутньому свічка легко відійшла від форми). Кінчик гніту прив’яжіть до зубочистки та протягніть від дна форми вгору, закріпивши на краю. Пам’ятайте, що гніт має проходити по середині форми. Від краю форми має залишатися кілька сантиметрів вільного гніту, щоби в майбутньому ви могли запалити свічку. Парафін перекиньте у миску та поставте на водяну баню. Розтоплювати парафін варто на невеликому вогні. Коли усе розтопиться, додавайте харчовий барвник та кілька крапель ефірної олії. Гарячий парафін обережно перелийте у форму та залиште свічку у прохолодному місці застигати. Коли свічка буде готова, опустіть її разом з формою у гарячу воду на кілька секунд і потягніть за гніт – свічка має швидко вийнятись. Зріжте вузлик зі зворотного боку свічки та насолоджуйтесь результатом.

Якщо хочете виготовити більше свічок, відповідно, підготуйте більшу кількість форм та парафіну.