Если вы впервые решили создать шедевр и приобрели картину с номерами, то вам необходимо знать, как правильно рисовать и на что обратить внимание.

Факты ICTV подготовили советы, как правильно рисовать картину по номерам.

Как правильно выбрать картину с номерами

При выборе картины с номерам обращайте внимание на:

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уровень сложности — чем больше мелких элементов, тем выше уровень сложности (сложность 2, сложность 3, сложность 4);

количество компонентов в наборе;

качество и цветовую гамму.

В зависимости от производителя в набор могут также входить смесь для лакировки готовой картины, крепление для стены, саморезы и коробка-переноска.

Как правильно рисовать картину по номерам

Чтобы самостоятельно нарисовать картину по номерам, не требуется специального обучение в художественной школе. Сделать это могут даже новички, поскольку к каждому набору прилагается подробная инструкция. Давайте разберемся, как вообще выглядит картина с номерами и что входит в набор.

Набор можно приобрести в магазинах канцтоваров, товаров для творчества или в специализированных интернет-магазинах. Он представляет собой холст (в рулоне или с подрамником) с нанесенной на него схемой рисунка. К набору прилагаются миниатюрные пронумерованные баночки с краской, кисти и инструкция.

Чтобы правильно рисовать картину по номерам, опытные мастера советуют начинать с раскрашивания картонных заготовок, а уже потом приступать к холсту. Это даст возможность потренироваться и получить общее представление о рисовании.

В картинах с номерами используют преимущественно акриловые краски, которые могут быть упакованы в баночки разного объема или в тюбики. Все емкости пронумерованы и соответствуют номеру на схеме рисунка.

Итак, картину выбрали — приступаем к работе:

Прежде всего выберите удобное место для работы. Чтобы не испачкать стол, застелите его клеенкой.

Позаботьтесь о хорошем освещении, не слишком ярком, таком, чтобы не резало глаза.

Стоит также запастись дополнительными элементами — зубочистками для перемешивания краски или для ее нанесения на очень мелкие фрагменты рисунка; косметическими ватными палочками, чтобы быстро подправить рисунок.

Для удобства рисования можно взять палитру и мольберт, особенно если планируете работать на природе.

Начинать раскрашивать картину по номерам стоит с крупных фрагментов, тогда прорисовывать мелкие детали будет намного удобнее. Кроме того, раскрасив основные крупные части картины, вы сможете визуально оценить промежуточный результат и правильно расставить акценты.

В самом начале работы над картиной выбирайте светлые фрагменты (розовые, голубые, молочные, светло-желтые, серые). Постепенно переходя от светлых оттенков к темным, не будет необходимости постоянно отмывать кисть.

Как правильно рисовать картину по номерам — специалисты советуют начинать от центра к краям, потому что часто главный элемент картины размещен именно по центру. К тому же если начать рисовать с края полотна, то существует вероятность размазать еще не застывшие краски локтем или краями рукава. Но какая техника рисования будет удобнее, каждый определяет индивидуально.