Посудомийна машина – незамінна річ на кухні. Вона не лише є головною помічницею господині, а й бездоганно очищує будь-який посуд.

Аби посудомийка працювала ефективно та прослужила вам довше, варто дотримуватись певним правил користування.

Факти ICTV дізнавалися, як правильно користуватись посудомийною машиною та який посуд там не можна мити.

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Як користуватися посудомийкою

Хоч принцип роботи кожної машинки однаковий, вони все ж відрізняються моделями, функціями та особливостями користування. Тому перша порада – уважно прочитайте інструкцію.

Виробники завжди детально прописують правила користування, пояснюють функціонал та особливі функції посудомийки.

Після ознайомлення з інструкцією варто випробувати машину та запустити пробну мийку. Завантажте в новий агрегат небагато брудного посуду та, користуючись покроковою інструкцією, увімкніть та запустіть його.

В інструкції також вказують, який посуд можна та не можна мити в машині, які мийні засоби ідеально підійдуть для очищення та які режими варто виставляти для різного виду посуду.

Зазвичай користувацький блок (той, куди ми завантажуємо посуд) складається з:

кошиків для посуду – зазвичай їх два: один вгорі, інший внизу. Також більшість моделей оснащені спеціальним контейнером для столових приборів;

дозаторів для таблетованих та порошкових мийних засобів. Як правило, вони знаходяться на внутрішній частині дверцят;

фільтру на дні, який потрібен, щоб залишки їжі не засмічували пристрій;

відділення для солі – допомагає запобігти появі накипу, оскільки сіль пом’якшує воду.

Як завантажувати посудомийну машину

Аби ваш посуд став ідеально чистим, а посудомийка залишилась неушкодженою, користуйтесь кількома правилами:

Глибокі тарілки чи каструлі розташовуйте так, щоб під час миття вони не перевертались та в них не набиралася вода.

Не складайте посуд один на одного.

Глибокі миски варто помістити так, аби вони були нахилені вперед та розташовувались під кутом. Крім того, не ставте глибокий посуд у кутках машинки (так він погано промиється).

Якщо верхній кошик має спеціальний відсік для мийної таблетки, не блокуйте його посудом.

Не перевантажуйте свою машинку, вона просто не зможе вимити всю гору посуду.

Розміщуйте посуд лише там, де він буде ефективно вимитий.

Сильно забруднений посуд розташовуйте у нижньому кошику посудомийки. Там більший тиск води, тому миття відбувається інтенсивніше.

Виделки, столові ножі та ложки завжди кладіть у спеціальний кошик для столових приборів, не сортуючи їх. Щоб уникнути пошкоджень та подряпин на посудомийці, розташуйте довгі гострі предмети та ножі на спеціальній поличці.

Після того як посуд завантажено, можна вставляти спеціальну мийну таблетку для посудомийки та встановлювати відповідний режим.

Який посуд не можна мити у посудомийці

Відповідальні виробники повідомляють про це в інструкціях з використання та наносять спеціальні позначки на свої вироби.

В посудомийку не варто класти занадто крихкий посуд або чутливий до високих температур.

Якщо посуд з тонкого скла щільно розташований у кошику для миття, він може розбитися. А деякі матеріали під впливом високих температур деформуються та тріскаються.

Крім того, мийні засоби та гаряча вода негативно впливають на декоративне оздоблення посуду (позолота, аплікації тощо).

Відповідно, є посуд, який краще мити руками. До такого варто віднести:

Порцеляна, кришталь та пластик – не варто використовувати посудомийку для миття тонких кришталевих келихів, порцеляни, декорованої позолотою чи розписом. Вони можуть не витривати вібрацій та високих температур (як пластик, наприклад).

– не варто використовувати посудомийку для миття тонких кришталевих келихів, порцеляни, декорованої позолотою чи розписом. Вони можуть не витривати вібрацій та високих температур (як пластик, наприклад). Антикварний посуд – цим ви лише зіпсуєте його.

– цим ви лише зіпсуєте його. Вироби з дерева та бамбука – ці матеріали потребують делікатного миття за помірних температур. Деревʼяні чи бамбукові дощечки, ложки або тарілки можуть потріскатись.

– ці матеріали потребують делікатного миття за помірних температур. Деревʼяні чи бамбукові дощечки, ложки або тарілки можуть потріскатись. Чавун – з першого разу миття в посудомийці ви не побачите жодних змін, проте мийні засоби непомітно руйнують поверхню, а під впливом вологи потім може з’являтися іржа.

– з першого разу миття в посудомийці ви не побачите жодних змін, проте мийні засоби непомітно руйнують поверхню, а під впливом вологи потім може з’являтися іржа. Алюмінієвий посуд – на посуді почнуть зʼявлятися дрібні подряпини, що негативно вплинуть на приготування їжі.

– на посуді почнуть зʼявлятися дрібні подряпини, що негативно вплинуть на приготування їжі. Олов’яний та мідний посуд – гаряча вода залишатиме плями на поверхні таких матеріалів, і вони втратять свою привабливість.

– гаряча вода залишатиме плями на поверхні таких матеріалів, і вони втратять свою привабливість. Електрична побутова техніка – в посудомийку не можна класти тостери, чайники чи міксери (лише окремі їх частини).

– в посудомийку не можна класти тостери, чайники чи міксери (лише окремі їх частини). Срібло та мельхіор – на такий посуд негативно впливає висока температура та мийні засоби.

– на такий посуд негативно впливає висока температура та мийні засоби. Ножі – можуть пошкодити посудомийку.

Загальні правила