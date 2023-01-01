Посудомоечная машинка — незаменимая вещь на кухне. Она не только является главной помощницей хозяйки, но и безупречно очищает любую посуду.

Чтобы посудомойка работала эффективно и прослужила вам дольше, стоит соблюдать определенные правила пользования.

Факты ICTV узнавали, как правильно пользоваться посудомоечной машиной и какую посуду там нельзя мыть.

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Как пользоваться посудомойкой

Хоть принцип работы каждой машинки одинаков, они все же отличаются моделями, функциями и особенностями пользования. Поэтому первый совет — внимательно прочитайте инструкцию.

Производители всегда подробно прописывают правила пользования, объясняют пользователям функционал и особые функции посудомойки.

После ознакомления с инструкцией стоит опробовать машинку и запустить пробную мойку. Загрузите в новый агрегат немного грязной посуды и, пользуясь пошаговой инструкцией, включите и запустите его.

В инструкции обычно указывается, какую посуду можно и нельзя мыть в данной машинке, какие моющие средства отлично подойдут для очистки и какие режимы стоит выставлять для разного вида посуды.

Пользовательский блок (тот, куда мы загружаем посуду) выглядит следующим образом:

корзины для посуды — обычно их две: одна вверху, другая внизу. Также большинство моделей оснащены специальным контейнером для столовых приборов;

дозаторы для таблетированных и порошковых моющих средств. Как правило, они находятся на внутренней части дверцы;

фильтр на дне, который нужен, чтобы остатки пищи не засоряли устройство;

отделение для соли помогает предотвратить появление накипи, поскольку соль смягчает воду.

Как загружать посудомоечную машину

Чтобы посуда стала идеально чистой, а посудомойка осталась невредимой, придерживайтесь нескольких правил:

Глубокие тарелки или кастрюли располагайте так, чтобы во время мытья они не переворачивались и в них не набиралась вода.

Не складывайте посуду друг на друга.

Глубокие миски следует расположить так, чтобы они наклонялись вперед и находились под углом. Кроме того, не ставьте глубокую посуду в углах машинки (так она плохо промоется).

Если верхняя корзина имеет специальный отсек для моечной таблетки, не блокируйте ее посудой.

Не перегружайте свою машинку, она просто не сможет вымыть всю гору посуды.

Поместите посуду только там, где она будет эффективно вымыта.

Сильно загрязненную посуду размещайте в нижней корзине посудомойки. Там давление воды больше, поэтому мытье происходит интенсивнее.

Вилки, столовые ножи и ложки всегда кладите в специальную корзину для столовых приборов, не сортируя их.

Чтобы избежать повреждений и царапин на посудомойке, сложите длинные острые предметы и ножи на специальной полочке.

После того как посуда загружена, можно вставлять специальную моечную таблетку для посудомойки и устанавливать соответствующий режим.

Какую посуду нельзя мыть в посудомойке

Ответственные производители сообщают об этом в инструкциях по использованию и наносят специальные отметки на свои изделия.

В посудомойку не стоит загружать слишком хрупкую посуду или восприимчивую к высоким температурам.

Если посуда из тонкого стекла плотно расположена в корзине для мытья, она может разбиться. А некоторые материалы под воздействием высоких температур деформируются и трескаются.

Кроме того, моющие средства и горячая вода негативно влияют на декоративное оформление посуды (позолота, аппликации и др).

Соответственно, есть посуда, которую лучше мыть руками. К такой стоит отнести:

Фарфор, хрусталь и пластик — не стоит использовать посудомойку для мытья тонких хрустальных бокалов, фарфора, декорированных позолотой или росписью. Они могут не выдерживать вибраций и высоких температур (например, пластик).

— не стоит использовать посудомойку для мытья тонких хрустальных бокалов, фарфора, декорированных позолотой или росписью. Они могут не выдерживать вибраций и высоких температур (например, пластик). Антикварная посуда — этим вы лишь испортите ее.

— этим вы лишь испортите ее. Изделия из дерева и бамбука — эти материалы требуют деликатного мытья при умеренных температурах. Деревянные или бамбуковые дощечки, ложки или тарелки могут потрескаться.

— эти материалы требуют деликатного мытья при умеренных температурах. Деревянные или бамбуковые дощечки, ложки или тарелки могут потрескаться. Чугун — с первого раза мытья в посудомойке вы не увидите никаких изменений, однако моющие средства незаметно разрушают поверхность, а под воздействием влаги потом может появляться ржавчина.

— с первого раза мытья в посудомойке вы не увидите никаких изменений, однако моющие средства незаметно разрушают поверхность, а под воздействием влаги потом может появляться ржавчина. Алюминиевая посуда — на посуде начнут появляться мелкие царапины, что негативно повлияет на приготовление пищи.

— на посуде начнут появляться мелкие царапины, что негативно повлияет на приготовление пищи. Оловянная и медная посуда — горячая вода будет оставлять пятна на поверхности таких материалов, и они потеряют свою привлекательность.

— горячая вода будет оставлять пятна на поверхности таких материалов, и они потеряют свою привлекательность. Электрическая бытовая техника — в посудомойку нельзя класть тостеры, чайники или миксеры (только отдельные их части).

— в посудомойку нельзя класть тостеры, чайники или миксеры (только отдельные их части). Серебро и мельхиор — на такую посуду негативно влияет высокая температура и моющие средства.

— на такую посуду негативно влияет высокая температура и моющие средства. Ножи могут повредить посудомойку.

Общие правила