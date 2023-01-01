Посудомоечная машинка — незаменимая вещь на кухне. Она не только является главной помощницей хозяйки, но и безупречно очищает любую посуду.
Чтобы посудомойка работала эффективно и прослужила вам дольше, стоит соблюдать определенные правила пользования.
Факты ICTV узнавали, как правильно пользоваться посудомоечной машиной и какую посуду там нельзя мыть.
Как пользоваться посудомойкой
Хоть принцип работы каждой машинки одинаков, они все же отличаются моделями, функциями и особенностями пользования. Поэтому первый совет — внимательно прочитайте инструкцию.
Производители всегда подробно прописывают правила пользования, объясняют пользователям функционал и особые функции посудомойки.
После ознакомления с инструкцией стоит опробовать машинку и запустить пробную мойку. Загрузите в новый агрегат немного грязной посуды и, пользуясь пошаговой инструкцией, включите и запустите его.
В инструкции обычно указывается, какую посуду можно и нельзя мыть в данной машинке, какие моющие средства отлично подойдут для очистки и какие режимы стоит выставлять для разного вида посуды.
Пользовательский блок (тот, куда мы загружаем посуду) выглядит следующим образом:
- корзины для посуды — обычно их две: одна вверху, другая внизу. Также большинство моделей оснащены специальным контейнером для столовых приборов;
- дозаторы для таблетированных и порошковых моющих средств. Как правило, они находятся на внутренней части дверцы;
- фильтр на дне, который нужен, чтобы остатки пищи не засоряли устройство;
- отделение для соли помогает предотвратить появление накипи, поскольку соль смягчает воду.
Как загружать посудомоечную машину
Чтобы посуда стала идеально чистой, а посудомойка осталась невредимой, придерживайтесь нескольких правил:
- Глубокие тарелки или кастрюли располагайте так, чтобы во время мытья они не переворачивались и в них не набиралась вода.
- Не складывайте посуду друг на друга.
- Глубокие миски следует расположить так, чтобы они наклонялись вперед и находились под углом. Кроме того, не ставьте глубокую посуду в углах машинки (так она плохо промоется).
- Если верхняя корзина имеет специальный отсек для моечной таблетки, не блокируйте ее посудой.
- Не перегружайте свою машинку, она просто не сможет вымыть всю гору посуды.
- Поместите посуду только там, где она будет эффективно вымыта.
- Сильно загрязненную посуду размещайте в нижней корзине посудомойки. Там давление воды больше, поэтому мытье происходит интенсивнее.
- Вилки, столовые ножи и ложки всегда кладите в специальную корзину для столовых приборов, не сортируя их.
- Чтобы избежать повреждений и царапин на посудомойке, сложите длинные острые предметы и ножи на специальной полочке.
После того как посуда загружена, можно вставлять специальную моечную таблетку для посудомойки и устанавливать соответствующий режим.
Какую посуду нельзя мыть в посудомойке
Ответственные производители сообщают об этом в инструкциях по использованию и наносят специальные отметки на свои изделия.
В посудомойку не стоит загружать слишком хрупкую посуду или восприимчивую к высоким температурам.
Если посуда из тонкого стекла плотно расположена в корзине для мытья, она может разбиться. А некоторые материалы под воздействием высоких температур деформируются и трескаются.
Кроме того, моющие средства и горячая вода негативно влияют на декоративное оформление посуды (позолота, аппликации и др).
Соответственно, есть посуда, которую лучше мыть руками. К такой стоит отнести:
- Фарфор, хрусталь и пластик — не стоит использовать посудомойку для мытья тонких хрустальных бокалов, фарфора, декорированных позолотой или росписью. Они могут не выдерживать вибраций и высоких температур (например, пластик).
- Антикварная посуда — этим вы лишь испортите ее.
- Изделия из дерева и бамбука — эти материалы требуют деликатного мытья при умеренных температурах. Деревянные или бамбуковые дощечки, ложки или тарелки могут потрескаться.
- Чугун — с первого раза мытья в посудомойке вы не увидите никаких изменений, однако моющие средства незаметно разрушают поверхность, а под воздействием влаги потом может появляться ржавчина.
- Алюминиевая посуда — на посуде начнут появляться мелкие царапины, что негативно повлияет на приготовление пищи.
- Оловянная и медная посуда — горячая вода будет оставлять пятна на поверхности таких материалов, и они потеряют свою привлекательность.
- Электрическая бытовая техника — в посудомойку нельзя класть тостеры, чайники или миксеры (только отдельные их части).
- Серебро и мельхиор — на такую посуду негативно влияет высокая температура и моющие средства.
- Ножи могут повредить посудомойку.
Общие правила
- Располагайте всю посуду по направлению к центру машины.
- Посуда не должны касаться друг друга (если это возможно).
- Перед тем, как поместить посуду в посудомойку, уберите остатки пищи (можно даже сполоснуть тарелки обычной водой).
- Не перегружайте машинку.
- Покупайте только проверенные моющие средства.
- Следуйте инструкциям от производителя.