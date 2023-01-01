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Как правильно пользоваться посудомоечной машиной — советы

1 января 2023, 20:45
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Як зробити мийний засіб для посудомийної машини

Посудомоечная машинка — незаменимая вещь на кухне. Она не только является главной помощницей хозяйки, но и безупречно очищает любую посуду.

Чтобы посудомойка работала эффективно и прослужила вам дольше, стоит соблюдать определенные правила пользования.

Факты ICTV узнавали, как правильно пользоваться посудомоечной машиной и какую посуду там нельзя мыть.

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Как пользоваться посудомойкой

Хоть принцип работы каждой машинки одинаков, они все же отличаются моделями, функциями и особенностями пользования. Поэтому первый совет — внимательно прочитайте инструкцию.

Производители всегда подробно прописывают правила пользования, объясняют пользователям функционал и особые функции посудомойки.

После ознакомления с инструкцией стоит опробовать машинку и запустить пробную мойку. Загрузите в новый агрегат немного грязной посуды и, пользуясь пошаговой инструкцией, включите и запустите его.

В инструкции обычно указывается, какую посуду можно и нельзя мыть в данной машинке, какие моющие средства отлично подойдут для очистки и какие режимы стоит выставлять для разного вида посуды.

Пользовательский блок (тот, куда мы загружаем посуду) выглядит следующим образом:

  • корзины для посуды — обычно их две: одна вверху, другая внизу. Также большинство моделей оснащены специальным контейнером для столовых приборов;
  • дозаторы для таблетированных и порошковых моющих средств. Как правило, они находятся на внутренней части дверцы;
  • фильтр на дне, который нужен, чтобы остатки пищи не засоряли устройство;
  • отделение для соли помогает предотвратить появление накипи, поскольку соль смягчает воду.

Как загружать посудомоечную машину

Чтобы посуда стала идеально чистой, а посудомойка осталась невредимой, придерживайтесь нескольких правил:

  • Глубокие тарелки или кастрюли располагайте так, чтобы во время мытья они не переворачивались и в них не набиралась вода.
  • Не складывайте посуду друг на друга.
  • Глубокие миски следует расположить так, чтобы они наклонялись вперед и находились под углом. Кроме того, не ставьте глубокую посуду в углах машинки (так она плохо промоется).
  • Если верхняя корзина имеет специальный отсек для моечной таблетки, не блокируйте ее посудой.
  • Не перегружайте свою машинку, она просто не сможет вымыть всю гору посуды.
  • Поместите посуду только там, где она будет эффективно вымыта.
  • Сильно загрязненную посуду размещайте в нижней корзине посудомойки. Там давление воды больше, поэтому мытье происходит интенсивнее.
  • Вилки, столовые ножи и ложки всегда кладите в специальную корзину для столовых приборов, не сортируя их.
  • Чтобы избежать повреждений и царапин на посудомойке, сложите длинные острые предметы и ножи на специальной полочке.

После того как посуда загружена, можно вставлять специальную моечную таблетку для посудомойки и устанавливать соответствующий режим.

Какую посуду нельзя мыть в посудомойке

Ответственные производители сообщают об этом в инструкциях по использованию и наносят специальные отметки на свои изделия.

В посудомойку не стоит загружать слишком хрупкую посуду или восприимчивую к высоким температурам.

Если посуда из тонкого стекла плотно расположена в корзине для мытья, она может разбиться. А некоторые материалы под воздействием высоких температур деформируются и трескаются.

Кроме того, моющие средства и горячая вода негативно влияют на декоративное оформление посуды (позолота, аппликации и др).

Соответственно, есть посуда, которую лучше мыть руками. К такой стоит отнести:

  • Фарфор, хрусталь и пластик — не стоит использовать посудомойку для мытья тонких хрустальных бокалов, фарфора, декорированных позолотой или росписью. Они могут не выдерживать вибраций и высоких температур (например, пластик).
  • Антикварная посуда — этим вы лишь испортите ее.
  • Изделия из дерева и бамбука — эти материалы требуют деликатного мытья при умеренных температурах. Деревянные или бамбуковые дощечки, ложки или тарелки могут потрескаться.
  • Чугун — с первого раза мытья в посудомойке вы не увидите никаких изменений, однако моющие средства незаметно разрушают поверхность, а под воздействием влаги потом может появляться ржавчина.
  • Алюминиевая посуда — на посуде начнут появляться мелкие царапины, что негативно повлияет на приготовление пищи.
  • Оловянная и медная посуда — горячая вода будет оставлять пятна на поверхности таких материалов, и они потеряют свою привлекательность.
  • Электрическая бытовая техника — в посудомойку нельзя класть тостеры, чайники или миксеры (только отдельные их части).
  • Серебро и мельхиор — на такую посуду негативно влияет высокая температура и моющие средства.
  • Ножи могут повредить посудомойку.

Общие правила

  • Располагайте всю посуду по направлению к центру машины.
  • Посуда не должны касаться друг друга (если это возможно).
  • Перед тем, как поместить посуду в посудомойку, уберите остатки пищи (можно даже сполоснуть тарелки обычной водой).
  • Не перегружайте машинку.
  • Покупайте только проверенные моющие средства.
  • Следуйте инструкциям от производителя.
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