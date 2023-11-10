Гаманець — подарунок гарний та потрібний, але існує повір’я, що його дарувати не можна. Розберімося — правда це чи ні.

Чи можна дарувати гаманець: прикмети та забобони

Гаманець чи портмоне — солідний та корисний подарунок. До того ж в магазинах представлений величезний асортимент аксесуарів як для жінок, так і для чоловіків. Його без проблем можна підібрати за формою, кольором, матеріалом, кількістю відділень тощо.

Але під час купівлі необхідно врахувати деякі правила, щоб не нашкодити людині. Існують певні прикмети та забобони щодо дарування гаманця:

Зараз дивляться

не можна віддавати чи передарювати власний гаманець, бо разом з ним можна віддати й грошову удачу;

не варто дарувати гаманець начальнику чи директору, щоб не призвести до банкрутства;

людині, що має фінансові проблеми, краще обрати інший вид подарунка, щоб не передати негаразди з грошима.

І найголовніше правило — в жодному разі не можна дарувати порожній гаманець! В народі ходять забобони, що інакше іменинника чекають фінансові негаразди чи навіть повна відсутність грошей. Подарувати пустий гаманець чи сумку — до витоку грошей та добробуту з сім’ї.

Ця ж прикмета стосується й інших речей, призначених для зберігання — сумок, рюкзаків, валіз чи скарбничок.

Як правильно дарувати гаманець, щоб не накликати біду

Щоб уникнути неприємностей, навіть якщо ви не дуже вірите в прикмети, покладіть в гаманець монетки чи купюри. У сумку також можна покласти солодощі (до солодкого життя), ручки або інші канцтовари (до успіху на роботі) або грошовий талісман.

Що покласти в гаманець, щоб він став грошовим талісманом:

грошову купюру (бажано великого номіналу); один долар – так званий грошовий магніт; китайську монету; монети з історичною цінністю (старовинні гроші, пам’ятні монети); записи з грошовими афірмаціями.

Як залучити добробут та гроші під час дарування гаманця:

даруйте якісний, солідний гаманець, обирайте добротну модель з натуральної шкіри та гарною фурнітурою. Недорогий аксесуар буде притягувати енергію бідності.

буде добре, якщо аксесуар подарує багата людина. Тоді й отримувача подарунка чекає добробут.

обов’язково красиво запакуйте гаманець, щоб налагодити грошовий потік. Не використовуйте целофан для пакування — за феншуєм, він перешкоджає фінансовим потокам.

Сподіваємось, наші поради, як правильно дарувати гаманець, щоб не накликати біду, будуть корисними та допоможуть вибрати та правильно подарувати аксесуар для зберігання грошей.